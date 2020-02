De Iulian Budușan,

Declaraţia aparţine lui Niccolò Fraschini, consilier municipal în oraşul Pavia, care a postat ieri pe Facebook mesajul de mai sus, adăugând ameninţător: “De la aceste persoane nu acceptăm lecţii de igienă. Staţi liniştiţi, când se va termina totul, rolurile se vor inversa”. Fraschini este şi purtător de cuvânt în cadrul Regiunii Lombardia.

Postarea a devenit virală şi a strâns zeci de comentarii critice, dar după 10 ore a fost ştearsă de pe profilul politicianului italian. Înainte de a fi ştearsă, o comentatoare l-a întrebat la cine se referă în declaraţia sa, iar Fraschini a precizat: “la napoletani, francezi şi români”.

“O postare ruşinoasă, care a stârnit o avalanşă de insulte şi l-a constrâns pe consilier să elimine textul, dar deja circulă peste tot un screenshot care a provocat indignarea tuturor”, scrie publicaţia “Il Mattino” din Napoli, care mai precizează că este foarte gravă şi “insultarea României”.

