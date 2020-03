De Petre Dobrescu,

Ștefan Ilași aranja uniformele personalului de la un lanț hotelier de pe insula Ischia. Fiindcă turiștii au dispărut, hotelurile s-au închis, Ștefan Ilași s-a gândit cum să ajute comunitatea din care face parte, atât de grav lovită de virusul COVID – 19.

Un croitor român din Italia face măști. E asaltat de comenzi

„Când am aflat că nu există măști în jur, mi-am spus: am tot ce trebuie să le creez și să le ofer. Stofă și pricepere, până la urmă nu trebuie mult. Am făcut mai întâi o duzină, pentru prieteni. Lavabile și refolosibile, chiar și unele decorațiuni pentru a face copiii să zâmbească. Apoi am făcut o sută, pentru oricine va cere”, a povestit Ștefan pentru cotidianul La Repubblica, citat de gazetaromaneasca.com.

Acum, Ștefan Ilași s-a trezit asaltat de comenzi, mai ales că le oferă gratis. Dar are nevoie de materiale pentru a le face.

„Nu știu când se va termina această situație, sper că în curând. Din România mă sună îngrijorați de ceea ce aud despre Italia, încerc să-i liniștesc”, a mai spus Ștefan Ilași.

