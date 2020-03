De Cristian Burcioiu,

Dani Stepan și prietena lui, Cristina, s-au aflat, vreme de câteva zile, la Veneția, în Italia. Apariția primelor cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus i-a prins în ”Cizmă”, motiv pentru care, la întoarcerea în țară, s-au autoizolat la domiciliu, nu înainte de a raporta situația lor autorităților sanitare din România.

Armata italiană postată la una dintre intrările în Veneția, în momentul în care Dani și prietena lui, Cristina, se aflau încă în Italia

Au refuzat să vină prin Germania, cu autocarele ”combinatorilor” români

Oameni responsabili, conștienți de gravitatea situației, Dani și Cristina au refuzat categoric ”sprijinul” unor ”întreprinzători” români, care s-au oferit să-i scoată din Veneția cu microbuzul și să-i lase în Austria sau Germania, ca să scape de carantina de 14 zile de la întoarcerea în țară. La acea dată (24 martie), cele două state nu luaseră încă măsuri restrictive dure legate de circulație. Cei doi s-au întors acasă pe calea aerului și au raportat autorităților medicale din România că s-au aflat într-o zonă cu coronavirus.

Nu ne-am limitat doar la a completa acele formulare. Ne-am dus la Spitalul Județan Deva și ne-am înregistrat. Am anunțat Direcția de Sănătate Publică (DSP), am fost luați în evidență și apoi ne-am autoizolat la domiciliul din Lupeni al prietenei mele. Ea locuiește singură, de aceea am ales varianta asta să nu riscăm să mai îmbolnăvim pe cineva. Dani, turist întors din Veneția:

Telefoane zilnice de la DSP

Pe durata celor 14 zile de carantină, autoritățile medicale hunedorene, în speță DSP-ul, i-a monitorizat cu scurte apeluri telefonice zilnice. ”Au intervenit schimbări în starea dumneavoastră de sănătate?”, a fost întrebarea standard.

Recomandări Fiica unei femei infectate cu coronavirus a fost la școală până ieri! Anunțul conducerii Școlii nr. 56 din București

Deși bărbatul a raportat ca domiciliu de izolare adresa prietenei sale, a fost căutat de autorități la domiciliul pe care îl are în cartea de identitate.

”Încă de când am sosit pe aeroportul din Cluj-Napoca mi s-a indicat să mă înregistrez la cel mai apropiat spital din județul de domiciliu. În formularul pe care l-am completat pe proprie răspundere am indicat o altă adresă pentru perioada de izolare față de cea de domiciliu. Acest aspect a fost înregistrat atât de autoritățile de la Cluj Napoca, cât și de cei de la DSP Hunedoara care aveau obligația de a transmite informațiile și către instituția jandarmeriei. Și cu toate acestea, am fost căutat ba la adresa din cartea de identitate, ba la o altă adresă dintr-un cu totul altă unitate administrativ teritorială”, explică Dani.

Recomandări O asistentă româncă din Bologna rupe tăcerea despre realitatea din sistem. Ce se întâmplă acum în Italia

În a 14-a zi de autoizolare la domiciliu, în Lupeni, ultima de carantină conform documentului emis de DSP Hunedoara, starea sănătății lui Dani Stepan și a prietenei lui, Cristina, s-a schimbat brusc. Le-au apărut dureri în piept și în gât, episoade de tuse și o stare subfebrilă. Firește, au sunat la DSP și au anunțat.

Cele două doamne de la DSP în apartamentul din Lupeni unde Dani și Cristina erau în a 14-a zi de autoizolare

Au venit fără termometre la două cazuri despre care se știe că se manifestă și prin febră! Dani, turist venit din Veneția:

”Mi-au spus că nu pot să ajungă la noi pentru că nu au mașină. Să așteptăm. După câteva ore au venit două doamne de la DSP echipate în combinezoane care ne-au făcut fiecăruia dintre noi câte două exudate, unul faringian și unul nazal. Bețișoarele le-au pus, pentru fiecare dintre noi, în aceeași eprubetă, nu separat. Cele pentru probele epidemiologice luate din nas la un loc cu cele pentru gât. Așa o fi procedura… Apoi, au completat ceva pe un chestionar și au plecat fără ca măcar să ne ia febra. Au venit fără termometre la două cazuri despre care se știe că se manifestă și prin febră!”, a mai spus Dani.

Recomandări Adelina Chivu a informat românii despre situația actuală din Milano. Soția lui Cristi Chivu se află în carantină

Perioada de izolare, prelungită

Cele două angajate ale DSP Hunedoara le-au spus să nu iasă din casă până când nu le vor parveni rezultatele testelor epidemiologice. ”Pot fi patru zile, pot fi 13 zile, în funcție de modalitatea prin care se lucrează probele recoltate”, așa le-au spus cele două doamne care le-au făcut exudatele și au plecat după cel mult opt-zece minute.

Părinții le lasă mâncare la ușă

În cele 15 zile de izolare, Dani și Cristina primesc mâncare și apă de la părinții fetei, cărora le trimit bani într-un cont pentru ca oamenii să nu atingă atingă bancnotele folosite de ei.

Hrana le este lăsată pe palier, la ușa apartamentului, pe un scăunel, iar gunoiul menajer, împachetat în doi saci și manipulat cu mănuși de unică folosință, le este luat tot de la ușă de părinții iubitei lui cu care țin legătura telefonic.

Cu amicii care vor să-i vadă vorbesc doar de la etaj, de la fereastra apartamentului. De la DSP Hunedoara nu i-a mai căutat nimeni după ce le-au fost făcute cele două exudate ca teste epidemiologice.

Citeşte şi:

LIVE UPDATE Coronavirus în România | Primul caz de coronavirus confirmat la Iași. Numărul total în România a ajuns la 31

Trafic intens la intrarea în țară, în Vama Nădlac, marți seară. Cât așteaptă mașinile ca să intre în România și care este cauza

Fără măsuri anti-coronavirus la Universitatea Politehnică Bucureşti: săpun şi hârtie doar pentru profesori, nu şi pentru cei 30.000 de studenţi

GSP.RO România a intrat în scenariul doi. Raed Arafat a anunțat o masura fara precedent

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2020. Vărsătorii vor să clarifice unele probleme