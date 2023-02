Bărbatul a declarat că a pus mumia în geantă pentru a o arăta prietenilor săi. Curierul o considera „un fel de prietenă spirituală”. Acesta a mai spus că o ținea pe „Juanita”, așa cum o poreclise pe mumie, într-o cutie din camera sa, lângă televizor.

Trupul mumiei are o vechime cuprinsă între 600 și 800 de ani, conform experţilor, și este al unui bărbat adult, nu al unei femei, așa cum a crezut curierul peruan oprit de poliţişti, notează BBC.

The Peruvian National Police found a mummy in a delivery mans cooler bag Saturday.



Local media reported the discovery of the ancient artifact after police saw a group of men drinking in a street in the southern city of Puno.



(Reuters) pic.twitter.com/yyYPIRu94u