Centrul german de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ) estimează cutremurul la o magnitudine de 7,1. Seismul a fost localizat la o adâncime de zece kilometri de Nuku’alofa, capitala insulelor Tonga.

„Valuri periculoase de tsunami provenind de la acest cutremur sunt posibile pe o rază de 300 de kilometri în jurul epicentrului, de-a lungul coastelor Tongăi”, precizează sistemul american de alertă de tsunami.

Tsunami sirens in Tonga while people are on the top of buildings after 7.1 earthquake#sismo #temblor #terremoto #tsunami #tremor #Tonga pic.twitter.com/jx9JmxdHa2