„Chiar dacă scapi chinurilor istoriei, nu te poţi salva de pedeapsa lui Allah”, a spus Hasan Bitmez la tribuna Adunării Naţionale turce, după care a căzut la podea. Şocaţi, ceilalţi deputaţi i-au sărit în ajutor, potrivit unei înregistrări video care a surprins scena, postată pe X.

Această înregistrare video, care a devenit virală, redă imagini difuzate în direct de postul parlamentar turc de televiziune TBMMTV.

Hasan Bitmez (53 de ani) a acuzat guvernul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan (69 de ani) de „dragostea infinită pentru Israel” și a spus că „guvernul a contribuit la fiecare bombă aruncată de Israel”. El a acuzat, de asemenea, Israelul de „crime împotriva umanității” și „curățare etnică” în zonele palestiniene.

Hasan Bitmez se adresa deputaţilor din Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, islamo-conservator) al lui Recep Tayyip Erdogan, înainte să sufere un atac de cord.

Deputatului i s-a făcut un masaj cardiac în sala Parlamentului, după care a fost transferat la spital, la o unitate de terapie intensivă. „Starea sa este oarecum critică”, a anunţat ministrul turc al Justiţiei, Yılmaz Tunç, după ce şi-a vizitat colegul la spital.

Înaintea acestui incident, în discursul său, Hasan Bitmez i-a atacat violent pe deputaţii din AKP-ul lui Erdogan. El denunţa o lipsă de fermitate faţă de Israel, după un atac al navei turce Mavi-Marmara, în mai 2010. Acest atac israelian al vaporului turc s-a soldat cu nouă morţi şi aproximativ 50 de răniţi.

Recep Tayyip Erdogan a încheiat în 2013, după ce a primit scuze din partea lui Benjamin Netanyahu, un acord cu omologul său israelian. „Aţi trădat cauza palestiniană. Înaintea acestui acord spuneaţi că trebuia să se prezinte scuze, să se plătească despăgubiri şi să se ridice blocada (impusă de către Israel Fâşiei) Gaza. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat”, a tunat Hasan Bitmez la tribuna Adunării naţionale turce.

Hasan Bitmez şi-a continuat acuzaţiile evocând situaţia actuală din Fâşia Gaza: „El (Benjamin Netanyahu) comite un genocid în Palestina de 65-70 de zile (…). Aceasta este ruşinea ta (…), Israelul nu te consideră bărbat (…). Eşti competent?”, a tunat el.

„Chiar dacă scăpați de chinul istoriei, nu veți putea scăpa de mânia lui Dumnezeu”, a mai spus Bitmez, citând o poezie a scriitorului turc Sezai Karakoç, cu puțin timp înainte de a se prăbuși.

Bitmez ar fi suferit un atac de cord și a fost resuscitat în incinta Parlamentului turc. Politicianului, care este diabetic, i s-au implantat ulterior două stenturi în arterele inimii, după o angiografie la un spital local, a informat ediția în limba turcă a BBC.

Deputații din partidul lui Erdogan, AKP, au dat vina pe „mânia lui Dumnezeu” pentru problemele de sănătate ale deputatului, potrivit proceselor verbale ale sesiunii parlamentare publicate de BBC.

Turcia a condamnat moartea civililor israelieni ca urmare a atacului terorist al Hamas din sudul Israelului din 7 octombrie, în care au fost uciși 1.200 de sugari, copii și civili israelieni. Dar câteva zile mai târziu, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a descris militanții Hamas palestinieni drept „luptători pentru libertate”.

