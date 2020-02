De Valentina Postelnicu,

„Mi-am desfiinţat pensia de parlamentar. Şi în faţa notarului! Printr-o declaraţie semnată în faţa notarului, mi-am asumat, pe proprie răspundere, obligaţia de a renunţa la pensia de parlamentar. Această acţiune este ultima dintr-un şir de demersuri pe care le-am întreprins în ultimii ani pentru desfiinţarea pensiilor speciale”, a scris Simionca sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Simionca a mai spus că „indiferent de jocurile politice care se vor mai consuma pe această temă, nimeni nu va mai putea pune la îndoială, de azi înainte, onestitatea sa în ceea ce priveşte susţinerea eliminării pensiilor speciale”.

Parlamentarul a enumerat şi câteva dintre demersurile pe care le-a întreprins în ultimii ani pentru desfiinţarea pensiilor speciale.

„Am inţiat o lege pe această temă, am strâns peste 40.000 de semnături de la locuitorii judeţului (Bistriţa Năsăud – n.r.) pentru susţinerea proiectului, am condiţionat votul meu la învestitura Guvernului Orban de promovarea acestei iniţiative şi am votat legea în Parlament”, a mai scris Ionuţ Simionca.

