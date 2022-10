„Încă nu-mi este clar unde au dispărut cele 1,5 milioane de seturi de uniforme. Întâi avem probleme cu forma recruților, apoi cu uniformele. Totul era acolo, unde a dispărut? Nimeni nu poate explica asta în vreun fel!”, a acuzat Guruliov, într-o postare pe canalul său de Telegram.

„Nu era nevoie să-l demiteți pe generalul Bulgakov, trebuie doar să-l întrebați în mod specific de ce s-a mobilizații nu primesc uniforme și arme noi”, a mai spus Guruliov.

Generalul de armată Dmitri Bulgakov a fost demis din funcția de ministru adjunct al apărării, la sfârșitul lunii septembrie, și înocuit cu generalul-colonel Mihail Mizințev.

Rugat, la televiziunea de stat rusă, să comenteze imaginile cu rusii beți după ce au fost mobilizați. Guruliov a spus „Niciodată nu am văzut oameni treji în taberele de instrucție”

Fostul comdandant adjunct al Districtului Militar Sud nu a exclus un nou val de mobilizare: „Doamne-Ferește dacă ne vor spune că trebuie să fie și mai multe mobilizări”.

Săptămâna trecută, faptul că echipamentul militar este învechit a fost confirmat de un colonel rus în rezervă, Mihail Hodarionok, care a declarat: „Soldații noștri mobilizați primesc căști din 1941 și o raniță din aceeași epocă și asta nu e deloc bine”.

Pe rețelele sociale au circulat filmări și fotografii cu puștile de asalt ruginite distribuite de către comanda rusă.

Ele au fost postate, printre alții, de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, sau de Hristo Grozev, jurnalist la site-ul de investigații Bellingcat. Autenticitatea filmărilor nu a fost confirmată.

The mobilized in Russia are given rusty weapons in addition to plastic bags.



They are told that this is for „hands memory”.



But I suppose that this is what they will be given to attack with.



The second army of the world? pic.twitter.com/xlL0x72wbh