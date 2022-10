„Niciodată în viața mea nu am văzut oameni treji acolo. Este adevărul, așa a fost întotdeauna în țara asta… Așa a fost și întotdeauna va fi așa. Trebuie doar să menții ordinea”, a spus generalul în rezervă Andrei Guruliov, în timp ce pe realizatorul Vladimir Soloviov, celebrul propagandist al Kremlinului, îl pufnea râsul.

After seeing videos of freshly-mobilized Russians—so drunk they could barely stand—many asked me whether it’s for real. Hear it straight from the horse’s mouth: former deputy commander of Russia’s southern military district: „Never in my life have I seen any sober people there.” pic.twitter.com/zPsVt1A82s — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 1, 2022

În iunie, Guruliov, consultant militar pentru Russia 1, avertizase că Londra va fi primul oraș care va fi bombardat în cazul unui nou război mondial.

Declarația fostului comandant adjunct al Districtului Militar de Sud vine în contextul în care, de la anunțarea de către Vladimir Putin a mobilizării parțiale, pe rețelele de socializare au curs imagini virale cu ruși beți în timp ce erau încorporați.

Într-o filmare postată de Tadeusz Giczan, redactorul-șef al canalului de opoziție Nexta, din Belarus, se vede că rușii mobilizați s-au îmbătat în autobuzul în care erau transportați spre centrele militare de înrolate.

Meanwhile, it only took a few hours for another group of mobilised Russians to get dead drunk. „What are we going for? Where are going? F*ck knows!”, one concludes. pic.twitter.com/8XUP4UNbFP — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 22, 2022

Recomandări Jurnalistă din redacția Emiliei Șercan către Digi 24, Realitatea și RTV: „Sunteți niște slugi ale politicienilor”

Iar în alte imagini, distribuite de Francis Scarr, jurnalist BBC specializat pe Rusia, recruții se clatină din cauza faptului că sunt beți criță. Unii dintre bărbați au adormit în iarbă.

Absolute scenes at an airfield in Russia’s Far East where one man mobilised to fight in Ukraine was so drunk that he reportedly fell asleep in the long grass next to the runway pic.twitter.com/T7ddrMkyBb — Francis Scarr (@francis_scarr) September 23, 2022

Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 21 septembrie, „mobilizarea parțială”.

Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că unele convocări au fost făcute din greșeală, spunând că greșelile sunt corectate de guvernatorii regionali și de Ministerul Apărării.

Serghei Șoigu, ministrul rus al apărării, a declarat, săptămâna trecută, că Moscova intenționează să înroleze doar 300.000 de oameni.

Ulterior, Kremlinul a negat informațiile publicației independente Novaia Gazeta Europe, potrivit cărora un paragraf secret din decretul de mobilizare al lui Putin prevedea convocarea unui milion de rezerviști.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

Foto: censor.net

