„Vorbim mult despre specializare militară, despre mobilizare, dar ceea ce nu este mai puțin important este cât de bine sunt înarmați și echipați acești oameni”, a subliniat Hodarionok la postul de propagandă al Kremlinului.

„Ar trebui să li se ofere uniforme moderne, echipament modern, rații, truse de prim ajutor, logistică și arme moderne”, a transmis expertul militar, care a precizat că echipamentul este dintr-un secol precedent.

Colonel în retragere, Mihail Hodarionok a absolvit Școala Superioară de Inginerie de Rachete Antiaeriene din Minsk și a condus Academia de Comandă a Forțelor de Apărare Aeriană.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia’s war in Ukraine and his country’s international isolation. It’s fairly long but worth your time so I’ve added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6