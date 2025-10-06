Zona respectivă a fost delimitată cu benzi și panouri de semnalizare pentru a nu da naștere și altor evenimente neplăcute. Asfaltul proaspăt așternut s-a surpat după ploile torențiale din ultima perioadă, iar bordura s-a deplasat, semn că situația este în evoluție.

Astfel, pământul s-a surpat pe o porţiune de câţiva metri, pe o pistă de biciclete construită în primăvara acestui an.

Localnicii sunt indignați de situație și au comentat în mediul online. „Este a patra oara când au reparat, ultima dată erau 18 Dorei fără exagerare, 5 priveau, 2 vorbeau la telefon, restul la umbră, sub salcia pletoasă. Un motor într-o remorcă făcea zgomot infernal, o săptămână…”, „Autoritățile locale se vor spăla pe mâini, spunând că lucrarea este în garanție și constructorul o va remedia fără implicarea financiară a autorităților. Asta până iese din garanție. Apoi noi plătim”, sunt doar câteva dintre mesajele postate.

