Site-ul gândit de Avi are peste 30.000.000 de vizite pe zi și a adunat, în total, din momentul lansării, în luna martie, peste 700.000.000 de utilizatori unici.

Schiffmann spune că l-a ajutat faptul că școala s-a întrerupt o perioadă. El a dezvăluit că a dedicat și 50 de ore la rând muncii pentru site-ul său.

Programatorul a renunțat chiar și la un loc de muncă oferit de compania Microsoft.

Pe site-ul lui Avi sunt prezentate date în timp real despre pandemia de coronavirus.

Cum a început și ce conține site-ul

“Am început proiectul când erau mai puțin de 1.000 de cazuri și erau toate în regiunea Wuhan din China. Era foarte greu să găsesc informații”, a explicat Avi, într-un interviu pentru CGTN Europe.

Site-ul se actualizează constant cu statistici pentru țările din întreaga lume cu privire la infecții, decese, recuperări și rate ale infecțiilor, folosind date culese de la OMS și alte site-uri guvernamentale. Site-ul oferă și funcții noi, precum un calculator al ratei de supraviețuire.

Adolescentul a fost premiat recent pentru site-ul pe care l-a creat. Și-ar dori să vorbească cu Bill Gates și este interesat în special de intersecția dintre tehnologie și sănătate publică.

Thank you @TheWebbyAwards! Check out my speech later today ;) https://t.co/xUXflyYSns — Avi Schiffmann (@AviSchiffmann) May 19, 2020

Schiffmann este mândru de munca depusă, dar spune că nu vrea să devină un model pentru cum să-ți faci un nume în timpul unei pandemii.

În viitor, sper ca OMS să facă un instrument de acest fel. Responsabilitatea nu ar trebui să fie asupra unui copil, în condițiile în care este evident că oamenii vor să cunoască statisticile. Avi Schiffmann:

“Nu e totul despre bani. Puteam face și 30 de milioane de dolari”

“Am doar 17 ani, nu am nevoie de 8 milioane de dolari… Nu vreau să fiu profitor, nu acesta e obiectivul meu”, a declarat, curajos, Avi, care crede că putea să facă peste 30 de milioane de dolari, dacă ar fi publicat reclame pe site.

Mulți dintre vizitatorii săi din întreaga lume nu au conexiuni la internet rapide, astfel încât adăugarea de reclame ar încetini site-ul și poate chiar l-ar face inutilizabil. El a creat, totuși, un buton de donație pe site-ul web.

Spre deosebire de portalul gândit de Avi, worldometers.info, site care se ocupă, de asemenea, cu statisticile legate de coronavirus, dar care permite publicarea de reclame, a generat venituri de 1.000.000 $ în aprilie. Adresa a avut 1.000.000.000 de unici vizitatori.

