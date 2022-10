Certificatul de deces al lui Abolfazl Adinezadeh arată că acesta a murit din cauza leziunilor la ficat și la rinichi, arată un reportaj BBC Persian. Distanța de la care adolescentul a fost împușcat pe 8 octombrie a fost mai mică de 1 metru, potrivit estimării unui medic.

„Ce crimă comisese, de i-au împuşcat stomacul cu 24 de alice?”, a spus tatăl lui Abolfazl, într-o înregistrare video emoționantă de la înmormântarea băiatului, postată pe rețelele de socializare.

Tânărul de 17 ani s-ar fi alăturat demonstrației din 8 octombrie pentru a protesta împotriva morții lui Amini și împotriva corupției. La o zi după protest, părinții lui Abolfazl au fost sunați pentru a-și lua fiul de la secția de poliție. Când au ajuns, au constatat că acesta era mort.

