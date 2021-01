Farmacistul, care lucra la centrul de sănătate Aurora din Grafton, este acuzat că a scos 57 de flacoane de vaccin din frigider. Vaccinul compromis ar fi fost suficient să imunizeze 500 de persoane.

Brandenburg este un teoretician al conspirației. De altfel, el a explicat în fața instanței: „Cred cu tărie că vaccinul atacă ADN-ul destinatarului”. Pentru farmacist, „vaccinarea împotriva virusului este un atac asupra genelor oamenilor”.

Fapta lui a fost raportată pe 25 decembrie, după ce flacoanele au stat la temperatura camerei timp de cel puțin 12 de ore.

Brandenburg a fost arestat pe 31 decembrie. El riscă până la 9 luni de închisoare și o amendă de 10.000 $.

The former @Aurora_Health employee accused of destroying COVID-19 vaccines is moments away from his initial court appearance. We're at the #Ozaukee County Courthouse for the hearing and will bring you latest. pic.twitter.com/u8rZQvB1t3 — Christine Flores (@CFlorestv) January 4, 2021

