Un fenomen se extinde: din cauza întârzierilor cu anii la marile lucrări din București, locuitorii se simt „ca și cum ne-am mutat în șantier”

Bucureștiul a devenit un șantier în toate sectoarele. Libertatea a mers pe șase șantiere din Capitală pentru a vedea în ce stadiu sunt lucrările și ritmul în care se lucrează: Bulevardul Chișinău, Șoseaua Pantelimon, Șoseaua Morarilor, Pasajul Europa Unită, Bulevardul Timișoara, Pasajul Doamna Ghica.

Bulevardul Chișinău și Șoseaua Pantelimon – reabilitarea sistemului de termoficare – 31,6 km de conducte

Bulevardul Chișinău

Șantier deschis în iulie 2022

Realizat de Primăria Municipiului București

Costurile estimative sunt de 300 de milioane de lei

Autorizația de construcție a fost prelungită până în iulie 2025, după ce lucrările nu au fost finalizate la un an de la începere, așa cum era prevăzut inițial

Bulevardul Chișinău și Șoseaua Pantelimon fac parte din cadrul aceluiași proiect de schimbare a conductelor de termoficare, aparținând aceleiași magistrale – Magistrala I Sud.

„Praf, zgomot, mizerie”

Pe bulevardul Chișinău e câte un șantier la câteva sute de metri. Practic, gropi din care un om nu s-ar vedea dacă ar sta în ele în picioare se află în mijlocul șoselei. Sunt înconjurate de garduri și niciun muncitor nu e prin preajmă.

Petruța e o pensionară care locuiește în zonă și spune că probabil e ora mesei, de aceea nu se lucrează. „Nu e nimeni pe aici? Eu de dimineață de la ora 7.00 nu mai pot să mai dorm. Încep cu bormașinile, cu fierătaniile, cu ce mai au ei”, spune ea. „Praf, zgomot, mizerie”, așa descrie Petruța șantierul aflat chiar lângă locuința ei. Spune că doar în weekend, când nu sunt acolo muncitorii, se poate odihni mai bine.

„Aduc niște materiale și mai vin iar peste două sau trei săptămâni”

Constantin e un alt localnic care trece printre găurile din șosea sprijinindu-se într-o cârjă. Asfaltul e decopertat de pe prima bandă pe toată lungimea șoselei, astfel că îi este dificil să urce pe trotuar. Se așază pe un gard și caută o brichetă să-și aprindă țigara stinsă. „Le ține câte două-trei săptămâni gropile făcute, pe urmă aduc niște materiale și mai vin iar peste două sau trei săptămâni”, spune el despre ritmul lucrărilor.

Tot aici, mașinile sunt parcate în spic, cu o parte pe asfaltul decopertat, iar cu cealaltă pe carosabilul asfaltat. În această poziție, mașinile mai joase ating cu partea din față carosabilul.

Mașinile parcate în spic

După câteva minute în care nu se lucra la niciunul dintre șantierele de pe Bulevardul Chișinău, o balastieră și câțiva muncitori străini se îndreaptă spre una dintre gropi și o astupă cu asfalt proaspăt. Constantin stă în continuare pe gard și se uită nedumerit la ce fac muncitorii. „Nu așa se face”, afirmă el.

Locuitorii din zonă nu au apă caldă

Șoseaua Pantelimon are și ea șantiere de o parte și de alta a carosabilului. Sunt la fel de mari ca cele de pe Bulevardul Chișinău. La unele dintre ele se lucrează cu excavatoare și se mai observă niște țevi schimbate. Multe însă par abandonate.

Șantierul din Șoseaua Pantelimon

Petre are 72 de ani și iese dintr-un gang situat vizavi de una dintre gropile de pe Pantelimon. Spune că nu are apă caldă, deși în zonă se fac lucrări de multă vreme. „În 2023 să ajungem aici? Să mergem pe stradă și să mirosim? Primarul ăsta… e vai de el”, afirmă Petre. Mai spune că are noroc cu sala de fitness la care merge și unde este apă caldă. Acolo se spală în fiecare zi.

Șoseaua Morarilor – lucrări de intervenții de primă urgență

Șoseaua Morarilor

Șantier deschis în 9 mai 2023

Realizat de Termoenergetica

La data de 31 august 2023 șantierul nu era închis, deși termenul de finalizare era de 3 luni

Șoseaua Morarilor este una dintre străzile unde se schimbă conductele de căldură. Gardurile înconjoară și aici gropile din șosea. Am întâlnit niște lucrători care au spus că se ocupă cu „deschiderea și închiderea apei”. Stăteau în fața unei scări de bloc, pe scări și „așteptau ordine de sus”.

„Muncitorii stau acolo și fluieră după fete”

Pe unul dintre gardurile care înconjura un șantier scrie că data de începere a lucrările este 9 mai, iar timpul de execuție de 3 luni. În 31 august, șantierul nu era încă închis, deși muncitorii ne-au spus că lucrările s-au finalizat chiar înainte de termen. „Trebuie să se facă verificări, să se recepționeze lucrările, abia apoi se închide șantierul, durează”, explică ei.

Locuitorii din zonă remarcă faptul că s- a aglomerat șoseaua, dat fiind faptul că una dintre benzi este ocupată de gropile din șosea. Noemi a ieșit de la o sală de fitness din zonă și spune că muncitorii nu prea muncesc, ci se uită după fete: „Muncitorii stau acolo și fluieră după fete. La orele astea n-ar trebui să fie aglomerat, e 12.30, lumea e la muncă, e vacanță și n-ar trebui să fie aglomerat. Dar așa e de când cu șantierul”.

Stația de autobuz e chiar lângă un șantier, iar oamenii fug printre indicatoarele care avertizează lucrările, pentru că autobuzele nu pot intra în alveolă, fiind pe banda cu șantierele.

În dreptul unei stații de autobuz de pe Șos. Morarilor

Pasajul Europa Unită

Șantier deschis în februarie 2022

Realizat de Primăria Sectorului 4

Costurile sunt de 85 de milioane de lei

Lucrările ar fi trebuit să dureze 18 luni, dar în august 2023 nu se circulă pe pasaj.

Europa Unită

Pasajul Europa Unită din sectorul 4, aflat în sudul Capitalei, la intersecția dintre strada Turnu Măgurele și bulevardul Alexandru Obregia, este aproape de finalizare, potrivit muncitorilor care spun că așteaptă arcada de deasupra pasajului ca să o monteze.

Inginerul constructor spune că lucrările sunt în grafic

Vizavi de pasaj se află mall-ul Grand Arena spre care se îndreaptă unii dintre pietonii din zona. Un tată și fiica lui traversează strada spre mall prin șantier, adică printr-un loc unde nu este trecere de pietoni. Așteaptă momentul în care coloana de mașini stă pe loc și trec printre autovehicule. La doar câteva minute distanță, o doamnă trece prin același loc, dar în sens opus. Și ea urmărește momentul când mașinile se răresc ca să poată traversa. Pare o practică realizată constant de locuitorii din zonă.

O doamnă așteaptă o pauză în coada de mașini pentru a putea traversa.

Inginerul constructor responsabil de șantier Ciprian Neacșu spune că „Lucrările sunt în grafic”. Pasajul ar fi trebuit finalizat în luna august 2023, potrivit siteului de București B365. În ultima zi de vară însă, nu se circulă pe pod. El spune că primește zilnic reclamații de la cei din zonă de gălăgie și praf doar că „Nu se poate sta dacă unuia nu îi convine ceva”.

„Aici era plin de parcuri, totul a fost distrus”

„Au lucrat în medie, cât a fost vârf, cam 100 de muncitori – cu ingineri, cu logistică, cu forță de muncă, cu tot. Și 3-4 naționalități. Din Turcia, India, Maroc”, spune Neacșu despre șantier. El crede că traficul se va fluidiza dacă se va continua și cu alte pasaje rutiere.

Dora are 70 de ani și stă într-unul dintre blocurile de lângă pasaj. Ea nu crede că traficul va fi decongestionat pentru că sunt prea multe mașini. Și zgomotul de la șantier a deranjat-o pentru că stă la doar câteva sute de metri de lucrări. Ne arată blocul în care locuiește cu degetul arătător. E chiar lângă șosea. „Nu mai spun de banii care s-au investit, aici era plin de parcuri, totul a fost distrus, tot o iau de la capăt și spun că n-au bani”, adaugă Dora.

Bulevardul Timișoara – modernizare Magistrala I VEST

Bulevardul Timișoara

Șantier deschis în august 2023

Realizat de Primăria Municipiului București

Costuri de 26,8 milioane de lei

Lucrările ar trebui finalizate la sfârșitul lui 2023

Pe bulevardul Timișoara erau muncitori și excavatoare, de-a lungul întregii șoselei, care numără zeci de gropi săpate pentru schimbarea țevilor de încălzire. Aici, țevile trec pe sub șinele de tramvai, astfel că circulația tramvaielor este sistată pe perioada lucrărilor.

Pe șantierul din Blvd. Timișoara

Deși nu este spartă șoseaua, mașinile circulă doar pe o bandă pe sens, întrucât pe banda 2 stau utilajele. Un muncitor își aprinde o țigară în timp ce se află în una dintre gropile săpate. Ca echipament, are doar o cască pe cap. Alt muncitor stă sprijinit de gard și se uită în jur, supraveghind, parcă, lucrările.

Și aici trecerea de pietoni e între două locuri unde se lucrează, dar nu e afectată circulația pietonilor. O doamnă care traversează grăbită prin zonă dă din mână în semn de negare la întrebarea dacă are apă caldă.

Pasaj Doamna Ghica

Pasajul Doamna Ghica

Șantier deschis în septembrie 2019, abandonat la finalul lui 2020 și redeschis în iulie 2021

Realizat de Primăria Municipiul București și Primăria Sectorului 2

A costat aproximativ 110 milioane de lei

Durată: 4 ani, în loc de 1 an și 3 luni cât era promis inițial

La Pasajul Doamna Ghica, muncitorii așteptau să vină asfaltul în jurul orei 11.30. Asta ne-au spus chiar ei, în timp ce fumau o țigară stând pe jos, pe bordura trotuarului. Alți colegi de-ai lor erau în buldozere și se uitau pe telefon. Și ei așteptau să vină asfaltul.

„Mă deranjează că au desființat parcarea, că au tăiat copacii”

Angajații așteaptă sosirea utilajului pentru a turna asfaltul.

„Nu vedeți ce aglomerat e? Vine asfaltul în jumătate de oră”, ne întreabă unul dintre ei.

Locuitorii din zonă spun că de patru ani sunt deranjați de lucrările din zonă: „Mă deranjează că au desființat parcarea, că au tăiat copacii și mă întreb la ce ne folosește nouă, celor care locuim în zonă acest pasaj”, spune o localnică care stă în unul dintre blocurile de lângă pasaj.

În timpul șantierului, pe Șoseaua Colentina, într-o zi lucrătoare de la finalul lui august un kilometru era parcurs în cel puțin 15 minute.

Alții sunt mai optimiști și spun că „se va decongestiona traficul”. La această lucrare, pâlcuri de 5-10 muncitori stau din loc în loc de-a lungul podului. Cei care nu așteaptă asfaltul, montează un indicator pe trotuar.

„Cred că a costat mai mult decât podul de la Brăila”, spune un domn dintr-un taxi. Podul peste Dunăre de la Brăila a costat 540 de milioane de euro, față de cele 22 investite în Pasajul Ghica.

Lucrările la pasaj au fost finalizate în 7 septembrie, după 4 ani de la deschiderea șantierului.