Garda de coastă a declarat că la bordul Euroferry Olympia, sub pavilion italian, se aflau 237 de pasageri și 51 de membri ai echipajului și că cei mai mulți dintre ei s-au îmbarcat deja pe navele trimise pentru a-i salva din mijlocul incendiului.

Feribotul plecase din Igoumenitsa, cel mai mare port din vestul Greciei, și se îndrepta spre portul italian Brindisi, la aproximativ nouă ore distanță. Incendiul, a cărui cauză nu este cunoscută pentru moment, a izbucnit în apropierea insulei Corfu din Marea Ionică.

Înregistrări video difuzate de publicația greacă Proto Thema prezintă feribotul cu o lungime de 183 de metri în timp ce este cuprins de flăcări uriașe, iar apelul de urgență se aude la bord.

#Greece



Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.



237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W