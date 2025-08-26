Folosită în condiții meteo extreme

Mașina este o Skoda Octavia de primă generație, fabricată în 2003, echipată cu un motor pe benzină de 2,0 litri și 115 CP.

Cumpărată nouă, mașina a fost la început folosită mai mult de soția sa, dar din 2007 Jómundur a început s-o conducă zilnic. Spune că abia atunci a realizat cât de fiabilă și economică este mașina.

A folosit-o pentru drumurile zilnice de la fermă, dar și pentru deplasările necesare activității agricole, pe drumuri neasfaltate, cu pietriș sau doar pământ și iarbă, în condiții meteo extreme, cu ploi, furtuni și viscole.

Chiar și vacanțele mai lungi le-a făcut tot cu Octavia, cea mai lungă călătorie fiind de peste 1.000 kilometri.

În cei 22 de ani petrecuți alături de mașină, fermierul spune că a trăit multe momente de neuitat și a legat o conexiune specială cu Octavia. Prietenii l-au sfătuit să o vândă și să își ia una nouă, dar el a refuzat, fiind convins că va ajunge la 1 milion de kilometri.

Odometrul electronic s-a blocat la 999.999 de kilometri

Momentul a fost însă ușor amar: odometrul electronic s-a blocat la 999.999 kilometri și nu a mai înregistrat cifra dorită.

„Pentru mine a fost un moment incredibil. Am păstrat mașina chiar dacă toți îmi spuneau să o dau la schimb. Am știut că va atinge milionul”, a spus Jómundur.

Întreținerea mașinii nu a fost una clasică. A schimbat uleiul doar la aproximativ 30.000 km, dar întotdeauna a folosit unul de calitate. În plus, a condus cu grijă, fără să urce motorul peste 3.000 rpm, ceea ce a făcut ca motorul, cutia de viteze și ambreiajul să fie încă cele originale – o situație rar întâlnită.

A avut grijă de amortizoare, frâne și radiatoare

În schimb, a avut grijă permanentă de amortizoare, frâne și radiatoare, pe care le consideră esențiale pentru longevitatea mașinii.

„Întreținerea regulată și stilul de condus fac diferența. Eu nu am turat motorul peste 3.000 rpm și am fost atent la piesele esențiale”, explică fermierul.

De-a lungul timpului au apărut doar defecte minore, dar Jómundur subliniază că este important să repari imediat orice problemă, înainte să devină gravă.

Acum, după ce a atins pragul de 1 milion de kilometri, fermierul a decis să cumpere o mașină nouă, tot o Skoda Octavia, iar vechea sa mașină va fi donată unui liceu din Reykjavik, unde elevii o vor dezasambla și studia. Totuși, el recunoaște că este sceptic că noua Octavia va reuși aceeași performanță.

