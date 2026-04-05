Un editorial publicat joi seară de fostul șef al diplomației iraniene în revista americană Foreign Affairs a stârnit furie în Iran.

Ministru de externe în perioada 2013 – 2021 și unul dintre arhitecții acordului asupra programului nuclear iranian semnat în 2015, Mohammed Javad Zarif nu mai deține nicio funcție oficială în prezent, dar atrage atenția asupra faptului că a devenit prima personalitate de rang înalt din Iran care s-a poziționat public în favoarea unui acord de pace.

Soluția lui Zarif pentru încetarea războiului

Pentru a evita noi pierderi civile, Iranul „ar trebui să profite de poziția sa dominantă nu pentru a continua luptele, ci pentru a proclama victoria și a încheia un acord care să pună capăt acestui conflict și să prevină apariția unuia nou”, notează diplomatul iranian în acest articol de opinie, potrivit AFP.

„Teheranul ar trebui să propună limitarea programului său nuclear și redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul ridicării tuturor sancțiunilor – un acord pe care Washingtonul l-ar fi refuzat în trecut, dar pe care l-ar putea accepta astăzi”, subliniază el.

„Iranul ar trebui, de asemenea, să fie dispus să accepte un pact de neagresiune cu SUA, prin care cele două țări să se angajeze să nu se mai atace reciproc în viitor”, propune Mohammad Javad Zarif.

Zarif se pronunță de asemenea pentru reluarea schimburilor economice și a relațiilor diplomatice între Iran și SUA.

Rouhani cere o ieșire „onorabilă” din război

Acest editorial a fost publicat în revista americană la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu intensificarea atacurilor aeriene și trimiterea Iranului „înapoi în Epoca de Piatră”.

La rândul său, Hassan Rouhani, președinte în perioada 2013 – 2021, a cerut Iranului să fie pregătit să încheie războiul într-un mod „onorabil”, care să servească intereselor naționale și publicului, subliniind totodată necesitatea coordonării resurselor pentru a preveni atacurile asupra insulelor din Golful Persic și a menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz. El a adăugat că păstrarea țării și a Republicii Islamice necesită reforme politice imediate.

Manifestații la Teheran împotriva unui acord de pace

Deputatul radical Hamid Rasaei a cerut ca fostul ministru de externe și fostul președinte să fie arestați, iar fotografii cu Zarif și Rouhani au fost incendiate la mitinguri organizate vineri seara de regim. Simpatizanții regimului Republicii Islamice au afișat pancarte în care îi numesc „trădători” și „agenți” ai Statelor Unite și au cerut să fie pedepsiți cu moartea, observă Iran International.

آتش زدن عکس ظریف توسط مردم تهران با شعار „مرگ بر سازشگر"

Saeed Haddadian, un celebru agitator religios aflat în legături strânse cu sistemul, l-a numit pe Zarif „trădător” și l-a amenințat că îi va lua cu asalt casa dacă nu își retrage declarațiile în termen de trei zile.

„Chiar și cineva orb, surd și mut poate înțelege că sunteți un trădător. În mijlocul acestei propuneri, solicitați îmbunătățirea relațiilor dintre Iran și SUA, un inamic care mi-a ucis liderul și a arătat atâta lipsă de respect față de Iran”, a spus Haddadian.

„Îi dau lui Zarif trei zile. Dacă nu spune că a dat-o în bară, în a patra noapte ne vom aduna și vom merge să-i luăm cu asalt casa”, a amenințat el.

Zarif le răspunde contestatarilor

În replică, fostul consilier al lui Rouhani, Hesamoddin Ashna, i-a îndemnat pe radicalii de la Teheran să citească articolul lui Zarif din Foreign Affairs în întregime și să nu-l judece după titlu.

„Dacă citiți articolul în întregime, veți realiza că, în esență, textul lui Zarif este un avertisment pentru țările occidentale cu privire la dinamica schimbătoare. Nu uitați: nu judecați o carte după copertă – și nu judecați un articol după titlu”, a declarat el.

„Ca iranian, indignat de agresiunea iresponsabilă și de insultele grosolane ale lui Donald Trump, am sentimente contradictorii în ce privește publicarea acestui plan de pace în revista Foreign Affairs. Sunt totuși convins că războiului trebuie să i se pună capăt în condiții compatibile cu interesele naționale iraniene”, s-a justificat fostul șef al diplomației iraniene în urma amenințărilor primite în țara sa.