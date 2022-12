„Federația Internațională a Asociațiilor Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPRO) este șocată de informațiile conform cărora fotbalistul profesionist Amir Nasr-Azdani urmează să fie executat în Iran, după ce a protestat pentru drepturile și libertățile fundamentale ale femeilor din țara sa. Suntem solidari cu Amir și solicităm anularea imediată a pedepsei”, a anunțat sindicatul.

Fostul jucător de la Rah-Ahan, Tractor și Gol-e Rayhan a fost acuzat de regimul iranian de un delict numit „moharebeh”, pentru care pedeapsa prevăzută în lege este executarea prin spânzurare.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for womens rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment.