Tânărul fotbalist la Viitorul Hârlău spune că știe că recuperarea crucii aruncate în apă de Bobotează poartă noroc și este aducătoare de sănătate, și de aceea s-a încumetat să arunce în apa sloi.

„Sper să-mi poarte noroc şi îmi doresc sănătate. Este prima dată când particip, numele Ioan mi-a purtat noroc. Sper să mă ajute şi la fotbal. Am petrecut Revelionul la Galaţi, aici am prieteni şi am decis să rămân de Bobotează pentru a participa la întrecere”, a declarat tânărul fotbalist care a prins crucea aruncată în Dunăre, la Galați.

În total, 17 persoane au înotat, anul acesta, în apele reci ale Dunării după crucea lansată de Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos. Doi dintre ei nu au avut acordul medicilor care i-au examinat, așa că au participat pe propria răspundere.

Peste 2.000 de gălățeni au participat, duminică, la slujba de Bobotează oficiată pe faleza Dunării din Galaţi. Oamenii au primit agheasmă din butoaiele cu apă sfinţită de preoţi.

