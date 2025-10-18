Ghețarul Rhône, aflat într-un proces accelerat de topire, a pierdut aproximativ 60% din volumul său din 1850. Această situație alarmantă a determinat o echipă de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich să caute soluții inovatoare pentru monitorizare.

Metoda colorării în roz a apei oferă un suport vizual eficient pentru urmărirea debitului. Această tehnică permite o mai bună înțelegere a procesului de topire.

Schimbările climatice amenință majoritatea ghețarilor alpini, Rhône nefiind o excepție. Cercetătorii speră că această abordare va furniza date valoroase pentru studierea impactului încălzirii globale asupra ghețarilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE