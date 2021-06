„Dacă găsești ambră, ai găsit o comoară. Un pescar din Seriah ne-a chemat în acea dimineață și ne-a spus că este o balenă în larg și ar putea conține ambră gri. Am zis că mergem să vedem. Când ne-am apropiat, mirosul era groaznic, dar am bănuit că această balenă are ceva în ea. Am agățat-o cu un cârlig și am adus-o la țărm, unde am tăiat-o ca să vedem ce are în burtă. Și da, acolo era ambră gri. Mirosul era greu, dar erau mulți bani”, a povestit unul dintre pescari pentru BBC.

Războiul civil din Yemen din ultimii 5 ani a făcut ca țara să se confrunte cu o gravă criză umanitară. Potrivit ONU, 80% din cei 30 de milioane de oameni din Yemen suferă de foame și au nevoie de ajutor.

În aceste condiții, pentru acești pescari, această descoperire extraordinară le-a schimbat viața.

„Suntem toți săraci. Nu ne-am gândit niciodată că așa ceva ne va aduce o așa sumă imensă”, a spus alt pescar.

Banii obținuți din ambră au fost împărțiți în mod egal între ei și nu numai. Pescarii au dat bani și celor mai nevoiași, și-au ajutat apropiații, iar mai departe ei și-au cumpărat case, mașini și bărci.

Ce este ambra gri

Ambra gri este o substanță foarte rară și valoroasă, de culoare cenușie, folosită în industria parfumurilor.

Substanța se formează în intestinul unor specii de cașalot, pentru a proteja tractul digestiv de obiectele dure care ajung în stomac, precum ciocul calamarilor mâncați.

Potrivit experților, doar cașaloții produc ambră gri și cel mult 5% dintre exemplarele existente conțin materia în stomac. Prețul acestei substanței este crescut, deoarece cașaloții sunt considerați specie vulnerabilă, iar vânzarea de ambră gri este interzisă în mai multe țări.

În ciuda norocului, grupul de pescari continuă să pescuiască.

„Trebuie să continui să merg pe mare, chiar dacă nu prind nimic. E în sângele meu”, a încheiat unul dintre pescari.

Citeşte şi:

Un opozant al lui Vladimir Putin, dat jos din avion înainte să decoleze către Varșovia și arestat

Premierul Cîţu spune că România ar putea vinde o parte din vaccinurile achiziţionate, dar „o să donăm şi către Ucraina”

Oferta de 1 iunie a Primăriei Capitalei: bilete la teatre și muzee pentru cei care se vaccinează la centrul din Piața Constituției

PARTENERI - GSP.RO „Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta!" » A avut escapade cu sutele și le dă un sfat de viață tinerilor fotbaliști din Liga 1

Playtech.ro BOMBĂ! Cine ar putea fi criminalul din Arad. S-a aflat abia acum: „Este un om căruia i s-au furat ...

Observatornews.ro Nicoleta a fost ucisă în Spania de fostul soţ, cu care se împăcase acum două luni. Filmul crimei care a îngrozit comunitatea din Alovera

HOROSCOP Horoscop 1 iunie 2021. Racii vor avea o rezervă emoțională suficientă ca să facă față oricăror neplăceri

Știrileprotv.ro Comoara găsită de câțiva pescari din Yemen în stomacul unui cașalot mort. Le-a schimbat total viața

Telekomsport E cea mai sexy sportivă din lume, iar ultima sa postare a strâns zeci de mii de like-uri. Cum şi-a surprins fanii Valentina Vignali

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)