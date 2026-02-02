Patru militari ucraineni, capturați de inamic, au reușit să scape nevătămați după ce unitatea lor a lansat un atac coordonat cu drone asupra grupului de răpitori.

Incidentul a debutat în timpul unui asalt asupra unui post de observație, moment în care cei patru soldați au fost surprinși și capturați de un grup rus de recunoaștere și sabotaj. Situația părea critică, însă mișcarea grupului inamic care îi escorta pe prizonieri a fost detectată de operatorii de recunoaștere aeriană care patrulau zona.

Intervenția Brigăzii „Sicheslav”

Reacția Forțelor de Apărare a fost imediată. Brigada a 25-a Aeropurtată „Sicheslav” (parte a Corpului 7 de Reacție Rapidă) a ridicat de la sol drone de atac pentru a intercepta convoiul.

Sosirea unui „roi” de drone FPV (First Person View) a schimbat instantaneu dinamica de la sol.

Zgomotul și iminența atacului au creat panică și dezorientare în rândul soldaților ruși, care și-au pierdut concentrarea asupra captivilor.

Evadare sub acoperire aeriană

Sesizând momentul de confuzie, prizonierii ucraineni au profitat de neatenția gărzilor și au reușit să fugă din zona de pericol. Odată ce militarii ucraineni s-au distanțat, operatorii de drone au declanșat atacul final.

Deși trupele ruse au încercat să se refugieze în tranșee și vegetație, nu au avut nicio șansă. În doar câteva minute, peste 10 drone kamikaze au lovit pozițiile acestora.

„Rezultat: personalul inamic a fost distrus”, au transmis reprezentanții Forțelor de Asalt Aeriene într-un comunicat laconic.

Cei patru militari salvați au reușit să ajungă la liniile aliate și s-au întors teferi la colegii lor, operațiunea fiind catalogată drept un succes total al coordonării dintre infanterie și suportul aerian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE