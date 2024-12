Potrivit anchetatorilor, în 2020, Voronov a primit mită de la reprezentanții companiei Proektstroiservice sub forma instalării unei piscine în vila lui privată. În schimb, „oficialul a firmei și organizațiilor conexe executarea contractelor guvernamentale în regiune”.

Aleksandr Bastrîkin a explicat că ancheta nu este încă finalizată.

Andrei Voronov a fost reținut, în mai, la Moscova sub suspiciunea că a primit mită la scară deosebit de mare. Tribunalul Districtual Basmanîi din Moscova l-a plasat în arest.

🚨⚡ Russian authorities arrested Deputy Governor of the Yamal-Nenets Autonomous Republic Andrei Voronov until September 1, 2024. He is accused of a particularly large bribe – for public welfare, one organization completed the design of his house for free.pic.twitter.com/0FtfuVNDLf