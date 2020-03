De Iulian Budușan,

Laura Radu, președinte Tribunalul București a declarat, în emisiunea Adriana Nedelea LA FX, că au fost suspendate ședințele din toate sălile de judecată aflate în imediata apropiere a celei în care se afla deținutul.

„La ora 12, într-o sală de ședințe, o persoană aflat într-o stare de detenție, a declarat că este suspectă de coronavirus. Am suspendat absolut toate ședințele, am curățat toate sălile, iar după ora 16, atunci când se termină activitate, vom realiza o dezinfecție a clădirii. Am evacuat aproximativ 70 de oameni. Doar sălile de lânga sala unde a fost acesta au fost închise, pentru că deținutul a avut un traseu restrâns în clădirea tribunalului”, a declarat Laura Radu.