Jurnalistul Lenildo Frazão a făcut o descoperire macabră în data de 30 iunie în împrejurimile orașului Bacabal, statul Maranhão, în nord-estul Braziliei. În timp ce relata dispariția unei fete de 13 ani, jurnalistul, aflat în mijlocul râului Mearim, a simțit ceva atingând cu picioarele în timpul transmisiunii. În realitate, călcase pe trupul neînsuflețit al victimei.

Dată dispăruă pe 29 iunie, adolescenta, numită Raissa, a fost văzută ultima dată în apropierea acestei zone înotând împreună cu câțiva prieteni. Cu microfonul în mână, reporterul a vrut să arate locul unde adolescenta dispăruse cu o zi înainte, „ca parte a protocolului pentru reportaje în zonele cu risc ridicat, cu acordul autorităților locale”, după cum dă asigurări instituția media pentru care lucrează Lenildo Frazão.

