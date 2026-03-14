Un kilogram de roșii românești se vinde în martie 2026 cu 69,90 de lei . Sursă video: Ziarul Unirea

Prețuri-record la prima recoltă

Un kilogram de roșii românești costă în martie 2026 cât 4 kilograme de pulpă de porc la Kaufland. În piață, la Alba Iulia, un kilogram de roșii se vinde cu 69,90 de lei, iar un kilogram de pulpă de porc fără os costă 15,99 de lei în ultimul catalog Kaufland. Astfel, cu banii pe un kilogram de roșii poți cumpăra 4,37 kilograme de pulpă de porc.

Costurile mari pentru încălzirea solariilor pe timp de iarnă i-au obligat pe fermieri să afișeze prețuri record la primele recolte. Totuși, comercianții vin cu o veste bună pentru consumatori: pe măsură ce vremea se încălzește și oferta de roșii românești va crește, prețurile vor scădea, însă nu foarte mult.

Recolta de iunie va fi mai scumpă în 2026, avertizează producătorii. Roșiile de grădină își vor face apariția în piețe abia la începutul verii, însă la prețuri ajustate noilor realități economice. Fermierii susțin că majorarea costurilor de producție face imposibilă menținerea tarifelor de anul trecut, astfel că românii trebuie să se pregătească pentru tarabe mai scumpe.

Avertismentul dur al fermierilor

Pe de altă parte, și acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur provoacă îngrijorare în rândul agricultorilor români. Fermierii spun că piața va fi invadată de produse mult mai ieftine din America de Sud, iar producătorii locali nu vor putea concura cu aceste prețuri.

Claudiu Breazu, fermier și unul dintre cei mai mari producători de tomate din bazinul legumicol Glodeanu Sărat, cu experiență în colaborarea cu marile lanțuri de hipermarketuri din București, spune pentru sursa citată că deschiderea pieței pentru produsele din Mercosur va pune o presiune uriașă pe fermierii români.





