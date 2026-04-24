Foca leopard, sau leopardul de mare, este a doua cea mai mare specie de focă din Antarctica, după elefantul de mare sudic Este un prădător de rang înalt, hrănindu-se cu o gamă largă de pradă, inclusiv pești și păsări, inclusiv pinguini.

Foca leopard adultă are până la 3,5 metri, iar greutatea lor poate ajunge și la 600 de kilograme. Sunt acoperite cu un strat gros de grăsime care le ajută să se încălzească în timpul temperaturilor scăzute din Antarctica.

Când un gigant cercetează echipa de cercetători

Cercetătorii polari ucraineni au avut parte de o întâlnire rară cu un leopard de mare în timpul unei misiuni de cercetare în apele Antarcticii.

Animalul, cu o lungime de aproximativ 4 metri, a fost observat în timp ce se apropia curios de echipa formată din doi oameni de știință de la Institutul de Biologie Marină al Academiei Naționale de Științe din Ucraina.

Potrivit unui anunț făcut pe contul de Instagram al Centrului Național de Cercetări Antarctice din Ucraina, „imaginile unice au fost surprinse de cercetătorii Oleksandr Kurakin și Maksim Martiniuk, care prelevau mostre sub apă”.

În videoclip, se poate observa cum leopardul de mare cercetează curajos echipa, înotând lent în jurul lor, aparent din curiozitate.

Oleksandr Kurakin a mărturisit că momentul a fost unul intens: „Când un gigant ca acesta se uită la tine de la o distanță de o lungime de braț, simți furnicături pe spate”.

Confruntarea nu a fost lipsită de tensiuni, deoarece animalul i-a însoțit pe cercetători până la mal, cel mai probabil pentru a se asigura că aceștia părăsesc zona.

Viteză, dinți speciali, „cântăreți”

Leoparzii de mare sunt cunoscuți pentru comportamentul lor teritorial, au explicat cercetătorii.

Leoparzii de mare sunt capabili să înoate cu o viteză de până la 40 km/h

Pe lângă trăsăturile lor distincte, leoparzii de mare au capete alungite, asemănătoare cu cele ale reptilelor, care le conferă o agilitate deosebită în apă. De asemenea, sunt dotați cu dinți speciali care le permit să consume atât carne cât și să filtreze krillul (animale nevertebrate marine).

O altă curiozitate despre acești prădători este abilitatea lor de a „cânta”: produc sunete joase și triluri pentru a-și marca teritoriul sau în perioada de împerechere.

Doar 2 prădători naturali

În apele Antarcticii, leoparzii de mare se află în vârful lanțului trofic, având doar câțiva prădători naturali, cum ar fi orcile și rechinii mari.

Întâlnirile dintre oameni și aceste creaturi pot sfârși tragic. Într-un incident anterior, o femeie de știință a fost atacată și ucisă de un leopard de mare.

