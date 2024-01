Miercuri, familie a primit dreptul la prima vizită după cinci zile de pauză, iar fiica sa Karla a cerut ca tatăl ei să fie transferat la un spital civil de la unitatea militară din Belgrad în care era deținut.

„Este comunicativ, dar este complet paralizat pe partea dreaptă, într-un scaun cu rotile și într-o stare de sănătate foarte proastă”, a spus ea într-o declarație făcută prin intermediul lui Michael Polak, avocat din Marea Britanie și director al fundației „Justiție în străinătate”, care îl reprezintă pe politician.

Familia crede că Sandulović, liderul Partidului Republican Sârb și critic vehement al Partidului Progresist Sârb al președintelui Aleksandar Vucic, ar fi fost, de asemenea, otrăvit. Avocații au precizat că nu pot verifica date despre sănătatea lui Sandulović sau despre bătăile încasate până nu este mutat într-o unitate civilă cu acces deplin la medici și avocați.

Avocatul Polak a depus un memoriu urgent la Comitetul ONU Împotriva Torturii prin care solicită în mod oficial o astfel de mutare. El argumentează că Sandulović a fost „sechestrat de serviciile de informații sârbe, apoi reținut și torturat în mod arbitrar”.

Sandulović a fost criticat aspru în presa de stat după ce a postat un videoclip, anul trecut, în timp ce vizitează mormântul lui Adem Jashari, un fondator al Armatei de Eliberare a Kosovo, care a fost ucis de poliția sârbă în 1998 împreună cu 57 de membri ai familiei sale în timpul războiului de independență a Kosovo.

La momentul gestului său inițial, în februarie 2023, Sandulović și-a cerut scuze pentru uciderea acestora de către sârbi. El a republicat videoclipul împreună cu alte scuze în ultimele două săptămâni, provocând critici din partea unor publicații.

„Sunt singurul politician din Serbia care a venit să-și aducă omagiul victimelor albaneze inocente, familia Jašari, la Prekazi. Mi-am cerut scuze și am cerut iertare în numele sârbilor care nu au comis asta”, a scris Sandulović pe X pe 2 ianuarie.

Afirmațiile și acțiunile sunt motivele pentru care a fost bătut de autoritățile sârbe, acuză apropiații.

„A fost bătut rău. Are o coastă ruptă. Când s-a întors acasă, își pierdea și recăpăta cunoștința și se plângea că nu își poate mișca partea dreaptă a corpului”, a spus Polak.

