Vara s-a încheiat, iar unele companii de vânzări își prezintă bilanțul. Românii nu s-au uitat deloc la bani când a venit vorba de comenzi plasate prin aplicații sau online.

Cei de la Glovo au dezvăluit că, în ultima lună de vară din acest an, mâncarea a condus topul preferințelor celor care au făcut comenzi, burgerii fiind preparatul cel mai solicitat pe întreaga durată a sezonului estival.

Burgerii au rămas preferații românilor și în luna august 2025. Foto: freepick.com
Burgerii au rămas preferații românilor și în luna august 2025. Foto: freepick.com

Marea surpriză a venit însă de la un pasionat al bucătăriei libaneze, care a plasat o singură comandă în valoare de 4.400 de lei!

Și-a achiziționat jucării sexuale de peste 3.000 de lei

Nu a fost singura comandă impresionantă ca valoare. Recordul lunii august aparține unui bucureștean care și-a cumpărat electrocasnice de peste 12.000 de lei. În timp ce un alt client a cheltuit 7.000 de lei pentru un laptop nou.

De asemenea, la capitolul achiziții neobișnuite, s-a remarcat un utilizator din București care a cumpărat jucării sexuale în valoare de peste 3.000 de lei.

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

La nivel național, Bucureștiul, Constanța și Cluj-Napoca au înregistrat cele mai multe comenzi, cu un vârf de activitate în zilele de marți și miercuri, în special pe 13 și 20 iunie.

În Constanța, preferințele culinare s-au diferențiat prin comenzile semnificativ mai mari de preparate la grătar și tacos, comparativ cu alte orașe, ora 19:00 fiind momentul de vârf al comenzilor pe durata sezonului cald.

A comandat flori prin Glovo de 4.300 de lei

Din categoriile de produse nealimentare s-a remarcat o comandă de flori în valoare de 4.300 de lei, precum și una de parfumuri de peste 4.200 de lei, plasată de un utilizator din Cluj.

De altfel, ziua de 15 august, de Sfânta Maria, a fost cea cu cea mai mare cerere de flori, trandafirii fiind preferații românilor.

Pe Glovo a existat o comandă de aproape o mie de euro pentru un buchet de flori. Foto: freepick.com
Pe Glovo a existat o comandă de aproape o mie de euro pentru un buchet de flori. Foto: freepick.com

În ceea ce privește comenzile din supermarketuri, podiumul a fost ocupat de fructe proaspete, apă și băuturi carbogazoase.

Bananele și fructele exotice, precum mango, avocado, kiwi sau ananas, s-au aflat printre cele mai comandate produse ale verii. Cu un număr de comenzi mai mare cu 78% față de vara trecută.

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

„Meniul zilei”, în creștere de peste zece ori față de vara trecută

Comenzile pentru produsele în ediție limitată au crescut de aproape trei ori. Ceea ce arată un interes tot mai mare al românilor pentru noutățile sezoniere și ofertele disponibile pe termen scurt.

Categoria „meniul zilei” a înregistrat o creștere spectaculoasă, de peste zece ori comparativ cu vara trecută.

Românii se înghesuie la prânz să încerce „meniul zilei”. Foto: freepick.com
Românii se înghesuie la prânz să încerce „meniul zilei”. Foto: freepick.com

„Cererea pentru produse sezoniere a înregistrat un avans, iar cremele cu protecție solară au crescut cu 73% față de vara trecută”, a transmis compania.

Printre cele mai frecvent comandate produse nealimentare s-au numărat prosoapele de bucătărie, hrana pentru pisici și balsamul de rufe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am fost la Big Little Festival cu fetițele mele și cu soțul și, surprinzător, ne-a plăcut mult tuturor: „Cel mai mult mi-a plăcut că am fost cu tine!”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.RO
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Primăria București anulează autorizația pentru marșul Noii Drepte: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor” I VIDEO
Știri România 19:23
Primăria București anulează autorizația pentru marșul Noii Drepte: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor” I VIDEO
Nicușor Dan, conferință de presă cu Ursula von der Leyen pe țărmul Mării Negre. „Vizita reflectă importanța geostrategică a Portului Constanța” / „Dragă Nicușor...” I VIDEO
Știri România 18:10
Nicușor Dan, conferință de presă cu Ursula von der Leyen pe țărmul Mării Negre. „Vizita reflectă importanța geostrategică a Portului Constanța” / „Dragă Nicușor…” I VIDEO
Parteneri
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
ObservatorNews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
GSP.ro
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
Parteneri
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Mediafax.ro
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale: „Statul este plin de nedreptăți. Fiecare se descurcă cum poate”
LiveText
Politică 19:20
Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale: „Statul este plin de nedreptăți. Fiecare se descurcă cum poate”
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Politică 18:48
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile