Vara s-a încheiat, iar unele companii de vânzări își prezintă bilanțul. Românii nu s-au uitat deloc la bani când a venit vorba de comenzi plasate prin aplicații sau online.

Cei de la Glovo au dezvăluit că, în ultima lună de vară din acest an, mâncarea a condus topul preferințelor celor care au făcut comenzi, burgerii fiind preparatul cel mai solicitat pe întreaga durată a sezonului estival.

Burgerii au rămas preferații românilor și în luna august 2025. Foto: freepick.com

Marea surpriză a venit însă de la un pasionat al bucătăriei libaneze, care a plasat o singură comandă în valoare de 4.400 de lei!

Și-a achiziționat jucării sexuale de peste 3.000 de lei

Nu a fost singura comandă impresionantă ca valoare. Recordul lunii august aparține unui bucureștean care și-a cumpărat electrocasnice de peste 12.000 de lei. În timp ce un alt client a cheltuit 7.000 de lei pentru un laptop nou.

De asemenea, la capitolul achiziții neobișnuite, s-a remarcat un utilizator din București care a cumpărat jucării sexuale în valoare de peste 3.000 de lei.

La nivel național, Bucureștiul, Constanța și Cluj-Napoca au înregistrat cele mai multe comenzi, cu un vârf de activitate în zilele de marți și miercuri, în special pe 13 și 20 iunie.

În Constanța, preferințele culinare s-au diferențiat prin comenzile semnificativ mai mari de preparate la grătar și tacos, comparativ cu alte orașe, ora 19:00 fiind momentul de vârf al comenzilor pe durata sezonului cald.

A comandat flori prin Glovo de 4.300 de lei

Din categoriile de produse nealimentare s-a remarcat o comandă de flori în valoare de 4.300 de lei, precum și una de parfumuri de peste 4.200 de lei, plasată de un utilizator din Cluj.

De altfel, ziua de 15 august, de Sfânta Maria, a fost cea cu cea mai mare cerere de flori, trandafirii fiind preferații românilor.

Pe Glovo a existat o comandă de aproape o mie de euro pentru un buchet de flori. Foto: freepick.com

În ceea ce privește comenzile din supermarketuri, podiumul a fost ocupat de fructe proaspete, apă și băuturi carbogazoase.

Bananele și fructele exotice, precum mango, avocado, kiwi sau ananas, s-au aflat printre cele mai comandate produse ale verii. Cu un număr de comenzi mai mare cu 78% față de vara trecută.

„Meniul zilei”, în creștere de peste zece ori față de vara trecută

Comenzile pentru produsele în ediție limitată au crescut de aproape trei ori. Ceea ce arată un interes tot mai mare al românilor pentru noutățile sezoniere și ofertele disponibile pe termen scurt.

Categoria „meniul zilei” a înregistrat o creștere spectaculoasă, de peste zece ori comparativ cu vara trecută.

Românii se înghesuie la prânz să încerce „meniul zilei”. Foto: freepick.com

„Cererea pentru produse sezoniere a înregistrat un avans, iar cremele cu protecție solară au crescut cu 73% față de vara trecută”, a transmis compania.

Printre cele mai frecvent comandate produse nealimentare s-au numărat prosoapele de bucătărie, hrana pentru pisici și balsamul de rufe.