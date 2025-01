Angajat al unei firme de asfaltări de mai bine de zece ani, bărbatul i-a cerut patronului său o remorcă plină cu asfalt rece și a astupat toate craterele care erau pe strada de pământ, scrie Opinia Timișoarei.

„Aici, primăria când o lucrat, o pus pământul în drum. Cu camioneta, că am generator, am talpa de pământ, când am intrat să iau viraj, era mă duc în șanț. Și atunci, am pus acolo asfalt de ăsta rece, arobat, l-am călcat cu roata,” a povestit omul pentru sursa citată.

Părerile sunt împărțite printre șoferii care trec prin pe acolo: unii laudă inițiativa bărbatului, în timp ce alții par deranjați.

„E un pic mai bine așa. Te unge un pic pe inima, dar nu destul să facă mare diferență. Ce pot să spun, România lucrului bine făcut”, afirmă un trecător.

Primarul, însă, spune că drumul este în acest stadiu pentru că mai sunt de făcut lucrări de canalizare pe stradă. Mai mult, el a ținut să îl informeze pe bărbatul harnic că, odată ce se vor găsi fonduri, toată munca omului va fi distrusă:

„Te–ai apucat să asfaltezi aicea gropile… No, felicitări, dar pe urmă trebuie să îl spargi înapoi, că introducem canalizarea. Noi avem proiecte de asfaltare pe toate străzile, dar trebuie să găsim și finanțare. Dar e clar că prima dată trebuie să introducem apă și canalul,” a spus primarul Petru Filip.

