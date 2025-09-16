Transformarea Nilului în sânge

Conform Exodului, Dumnezeu a trimis o serie de nenorociri devastatoare, inclusiv transformarea Nilului în sânge, roiuri de lăcuste și trei zile de întuneric, pentru a-l convinge pe faraon să îi elibereze pe israeliți din sclavie.

Papirusul Ipuwer pare să descrie multe dintre aceste evenimente: „Este sânge peste tot… Iată, râul este sânge”, reflectând transformarea Nilului în sânge din Biblie. „Moise și Aaron au făcut așa cum a poruncit Domnul. În văzul lui Faraon și în văzul slujitorilor lui, au ridicat toiagul și au lovit apa din Nil și toată apa din Nil s-a transformat în sânge”, se arată în Exodul 7:20.

Papirusul descrie, de asemenea, devastarea mediului înconjurător: „Iată, copacii sunt doborâți, ramurile dezgolite”, reflectând probabil furtuna de grindină care a distrus recoltele, și „Iată, grânele lipsesc din toate părțile”, ilustrând foametea generalizată.

Credința că Biblia este adevărată

Deși Papirusul Ipuwer, care se află acum în Muzeul Național Olandez de Antichități, a fost descoperit la începutul secolului al XIX-lea, acesta a reapărut pe rețelele de socializare, unde utilizatorii sunt uimiți că nu au auzit niciodată de el și cred că el dovedește că Biblia este adevărată.

Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
Recomandări
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Biblia povestește că Dumnezeu a trimis zece plăgi peste Egipt pentru a-l convinge pe Faraon să-i elibereze pe israeliți din sclavie. Prima plagă a transformat Nilul în sânge, omorând peștii și otrăvind apa. După aceasta, Egiptul a fost lovit de roiuri de broaște, păduchi și muște, împreună cu boli mortale ale animalelor și furuncule dureroase.

O furtună puternică cu grindină, roiuri de lăcuste, trei zile de întuneric și, în cele din urmă, moartea fiecărui fiu întâi născut l-au forțat pe Faraon să îi elibereze pe israeliți. În acest context biblic, manuscrisul Ipuwer oferă o descriere uimitor de asemănătoare a calamităților din Egipt.

„Nu există dovezi concludente”

Estimările plasează Papirusul Ipuwer între 1550 și 1290 î.Hr. Cu toate acestea, unii cercetători sugerează că ar putea fi aliniat cu calendarul biblic al Exodului din jurul anului 1440 î.Hr. Istoricul biblic Michael Lane a declarat într-un studiu recent:

„Nu există dovezi concludente pentru a stabili data exactă a scrierii sale, dar, datorită stilului, pare să fi fost redactat de un martor ocular. Un număr mare de cercetători o plasează în jurul datei biblice de 1440 î.Hr”. În ciuda paralelelor intrigante, cercetătorii avertizează că manuscrisul nu poate fi interpretat ca o dovadă directă a Exodului.

Textul este poetic și fragmentar și nu îl menționează explicit pe Moise sau pe israeliți. Unii au sugerat că ar putea reflecta mai degrabă dezastre naturale și tulburări sociale prin care a trecut Egiptul, independent de relatarea biblică.

Durerea descrisă

Manuscrisul înfățișează în mod viu colapsul societății, cu versuri precum: „În toată țara se aud gemete, amestecate cu jale”, reflectând durerea descrisă în Exodul 12:30, când „nu era casă în care să nu fie un mort”.

Un alt pasaj spune: „Păsările nu găsesc nici fructe, nici ierburi”, ceea ce amintește de invazia lăcustelor, care „a acoperit tot pământul până s-a înnegrit… nu a mai rămas nimic verde pe copaci sau pe plante în toată țara Egiptului” (Exodul 10:15).

Un alt pasaj, „Iată, mulți morți sunt îngropați în râu, râul este mormântul, mormântul a devenit un râu”, se aliniază descrierilor biblice ale înmormântărilor în masă (Numeri 33:4). Devastarea este rezumată simplu, dar puternic: „Totul este ruină”. Împreună, aceste pasaje sugerează o societate aflată în criză ecologică, socială și spirituală, un ecou al calamităților din narațiunea biblică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”
BREAKING NEWS
Știri România 11:20
Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”
Doi cetățeni bulgari reprezintă interfața unui grup de firme-căpușă mufate la banii unităților militare din România
Exclusiv
Știri România 10:00
Doi cetățeni bulgari reprezintă interfața unui grup de firme-căpușă mufate la banii unităților militare din România
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România
Financiarul.ro
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România

Monden

Mesajul pe care îl au comedianții pentru Carmen Tănase, înainte să o ia la roast: „De la mine sunt doar din inimă”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:06
Mesajul pe care îl au comedianții pentru Carmen Tănase, înainte să o ia la roast: „De la mine sunt doar din inimă”
TJ Miles și Francisca vor deveni părinți. Primele imagini cu burtica de gravidă a artistei
Stiri Mondene 10:53
TJ Miles și Francisca vor deveni părinți. Primele imagini cu burtica de gravidă a artistei
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
ObservatorNews.ro
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Mediafax.ro
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Filmul accidentului din Argeș, unde un copil de 13 ani a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Mama lui a venit într-un suflet la locul accidentului
KanalD.ro
Filmul accidentului din Argeș, unde un copil de 13 ani a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Mama lui a venit într-un suflet la locul accidentului

Politic

Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
Politică 00:06
Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice