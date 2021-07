Un român a fost ucis într-un atac asupra unui petrolier în largul coastelor Omanului

Petrolierul, care nu avea încărcătură la bord, a fost atacat, joi, seară, în timp ce naviga din orașul Dar es Salaam (Tanzania) către Fujairah (Emiratele Arabe Unite). Compania Zodiac Maritime vorbește despre „un posibil atac al piraților”, fără să ofere prea multe informații despre cum s-a desfășurat.

„Cu profundă durere, anunță că incidentul de la bortul M/T Mercer Street s-a soldat cu moartea a doi membri ai echipajului: un cetățean român și un cetățean britanic”, a anunțat compania, care precizează că ceilalți membri ai echipajului nu au fost răniți.

Update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/sRuuyvwLA8

Our statement on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/V7L4fBmnEQ