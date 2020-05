De Viorel Tudorache,

Incidentul nu este singular în India, unde miercuri s-au înregistrat 107.789 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus şi 3.316 de decese de COVID-19, însă numărul de infectări ar putea fi în realitate mult mai mare.

Potrivit unor experţi, a doua cea mai populată ţară din lume ar putea înregistra vârful pandemiei abia în iunie-iulie.

Breaking: Indian doctor who raised concerns over PPE shortage admitted to a mental hospital



Andhra Govt ordered an inquiry and suspended the doctor for going public



The doctor was beaten by police with hands tied behind his back pic.twitter.com/QgeUqf40qz