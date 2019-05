Unul dintre cei mai proeminenți filantropi de culoare din America a anunțat, în timpul unui discurs ținut la Morehouse College, că va plăti datoriile a 400 de studenți.

Promoţia 2019 şi profesorii prezenţi au fost uimiți de veste și au început să-l aplaude pe Robert F Smith, potrivit BBC.

Right after ⁦@RFS_Vista⁩ tells the Class of 2019 he will cover their student loans #MorehouseGrad2019 #MVP ⁦@Morehouse⁩ pic.twitter.com/wMD1DfOTfT

— José Mallabo (@JoseMallabo) 19 mai 2019