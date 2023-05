Colonelul pensionar Charles Okello Engola, care era ministru adjunct pentru gen și muncă, a fost împușcat la domiciliul său, marți dimineață. Cotidianul ugandez Monitor relatează că înainte de a trage în ministru, plutonierul Wilson Sabiiti s-a certat cu acesta.

Un martor a povestit că „garda de corp i-a spus că nu a fost plătit de patru luni, că are o soție însărcinată și copiii lui nu mergeau la școală, dar copiii ministrului mergeau la școală”.

Nu este încă clar dacă a existat o ceartă între soldat și col. Engola.

Înainte să întoarcă pistolul asupra ministrului, soldatul s-a plimbat prin cartier, trăgând în aer.

Rapoartele inițiale sugerează că un număr mai mare de oameni ar putea fi răniți, iar videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat că localnicii se adună la fața locului, în stare de șoc.

EARLIER: The body of Col (Rtd) Charles Okello Engola, the State Minister for Labor, Employment and Industrial Relations picked from his home in Kyanja and taken to the mortuary by police after he was shot dead by his bodyguard, Pt Wilson Sabiiti, who later committed suicide by… pic.twitter.com/TnD7JFKNW6 — Daily Monitor (@DailyMonitor) May 2, 2023

Colonelul Engola era un înalt oficial guvernamental și anterior a servit ca ministru adjunct al apărării.

Președintele parlamentului Ugandei a confirmat decesul lui Engola, într-o scurtă declarație, în timp ce prezida sesiunea de dimineață.

Recomandări Guvernul României are pe site-ul său un parteneriat în care este afișat numele unei criptomonede. Este al companiei care l-a creat pe ION și care are și o criptomonedă

„În această dimineață am primit o veste tristă că Onorabilul Engola a fost împușcat de garda lui de corp. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Nu putem schimba nimic”, le-a spus Anita Among parlamentarilor, marți.

Playtech.ro Camilla, REACŢIE FURIBUNDĂ din cauza lui Kate! Cum a UMILIT-O Ducesa pe Regina Consoartă. FOTO

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Anca Dumitra, ravisantă în ziua nunții. Ce rochie de mireasă a ales actrița din „Las Fierbinți”

Observatornews.ro Armata Română, campanie de recrutare majoră: vrea peste 4.000 de soldaţi noi. Care sunt soldele oferite

Știrileprotv.ro Ministrul Apărării de la Kiev: Planurile pentru contraofensivă sunt în ultima etapă. Ce spune Casa Albă despre Rusia

FANATIK.RO Orașul din România aflat între locurile unice din Europa. Nu mulți știu de existența lui

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Pe cine a dat vina Simona Halep pentru substanţa interzisă din corpul său! A spus-o pentru prima dată

Unica.ro Fiica lui Mircea Geoană, pregătiri intense de nuntă. Cum a fost surprinsă Mihaela Geoană în Los Angeles. FOTO