„În accident au fost implicate trei autovehicule, dintre care două destinate transportului de marfă, iar în urma impactului două persoane, ocupante în auto, au suferit leziuni corporale pentru care se acordă sprijin de specialitate. Din păcate, pentru una dintre acestea, un bărbat de 65 de ani, personalul medical a declarat decesul”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Circulația în zonă se desfășoară îngreunat, fiind direcționată pe o cale alternativă. Din acest motiv, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului până la încheierea activităților și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.

„Traficul este oprit temporar pe DN 13 Braşov – Rupea, în afara localităţii Feldioara, judeţul Braşov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule”, a precizat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

