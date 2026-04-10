O „diaree severă” tratată pe stadionul San Nicola

Incidentul a avut loc pe 26 iunie 2024. În acea dimineață, angajatul și-a informat managerul, printr-un mesaj pe WhatsApp urmat de un e-mail oficial, că nu se poate prezenta la serviciu în acea zi și nici în următoarea, motivând că suferă de o diaree severă.

A doua zi, bărbatul a adus chiar și un certificat medical pentru a-și susține afirmațiile.

Realitatea însă era cu totul alta. Angajatul, însoțit de mai mulți prieteni, s-a urcat într-un autobuz cu destinația Bari, obiectivul real fiind participarea la concertul legendarului artist Vasco Rossi, eveniment organizat pe stadionul San Nicola.

Chemat în fața comisiei de disciplină

Planul bărbatului a eșuat rapid. Compania a aflat despre escapada acestuia datorită unor martori oculari. Drept urmare, pe 8 iulie 2024, angajatorul a inițiat o acțiune disciplinară.

În notificarea oficială se preciza clar că angajatul fusese observat „în compania altor persoane care cărau rucsacuri” într-o stație de autobuz, îndreptându-se spre concert.

Inițial, muncitorul a negat cu vehemență faptele. El a catalogat acuzațiile drept „în mod evident false, generice și nedovedite” și a susținut în mod repetat că nu a părăsit domiciliul pe întreaga durată a concediului medical.

Verdictul instanței: Concediere legitimă și penalizări financiare

După eșecul procedurilor de conciliere, litigiul a ajuns pe masa judecătorului de muncă de la Tribunalul Trani. Aici, apărarea angajatului s-a prăbușit.

Compania a adus în instanță cinci martori, toți prezenți în același autobuz către Bari, iar declarațiile acestora au coincis perfect.

Pus în fața dovezilor copleșitoare și sub presiunea interogatoriului, bărbatul a cedat și și-a recunoscut fapta.

Magistratul a emis o hotărâre categorică, validând decizia companiei: „Nu există nicio îndoială că bărbatul, informându-și în mod fals angajatorul despre boala sa pentru a-și crea o scuză pentru a nu se întoarce la muncă și a participa în schimb la concertul celebrului cântăreț, a încălcat iremediabil legătura de încredere.”

În urma deciziei judecătorești, apelul muncitorului a fost respins. Pe lângă faptul că și-a pierdut definitiv locul de muncă, bărbatul de 52 de ani a fost obligat de instanță să achite 5.000 de euro, sumă ce reprezintă cheltuielile de judecată.

