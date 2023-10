Nimrod Nedan, un student de 23 de ani care studiază medicina în Lituania, a declarat că prietenii și rudele lui au fost deja uciși sau sunt dați dispăruți în atacul Hamas. „Nu pot să stau aici și să studiez medicina în timp ce știu că prietenii mei se luptă și familia mea are nevoie de protecție. E vremea mea”, spune el.

Yonatan Bunzel, care a fost lăsat la vatră în 2023 și a plecat într-o călătorie în India pentru a sărbători sfârșitul serviciului militar, a întrerupt vacanța cu cinci luni mai devreme decât era planificat. „Reacția mea imediată, desigur, a fost șoc și nu știam ce să fac. Dar după câteva ore, mintea mi s-a limpezit și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc acasă, să-mi salvez țara și poporul”, a spus el.

Alți rezerviști cu care au discutat jurnaliștii Reuters au argumente similare. Unii erau în luna de miere, alții studiau în străinătate, mulți își construiau o nouă viață în alte țări.

Oren Saar, în vârstă de 37 de ani, un fost căpitan al armatei israeliene, care conduce acum start-upul de livrare de alimente WoodSpoon din New York, locuiește în Statele Unite cu soția și cei trei fii mici. Când a primit somația, și-a împachetat imediat lucrurile, dar nu le-a spus copiilor de ce pleacă. „Sunt mici și nu vreau să le explic asta. Le-am spus că plec în Israel într-o călătorie de afaceri”, spune Saar.

Cu toate acestea, să ajungă acasă nu a fost atât de ușor pentru mulți dintre rezerviști, pentru că, după atacul Hamas, marile companii aeriene au început să anuleze zborurile către Tel Aviv și erau prea mulți cei care doreau să ajungă acolo. Organizațiile evreiești și uneori binefăcători anonimi au început să-i ajute.

Unul dintre aceștia, potrivit lui Avi Mayer, redactorul-șef al The Jerusalem Post, a plătit pentru 250 de bilete pentru rezerviștii armatei israeliene care zburau la Tel Aviv din New York. „Tocmai am citit un raport de la un membru al echipajului El Al. Un evreu ortodox, care dorea să rămână anonim, stătea liniștit la ghișeul de pe Aeroportul John F. Kennedy din New York. Pentru toți cei care au arătat o notificare de recrutare de la IDF, a plătit un bilet. A plătit pentru 250 de bilete”, a scris Mayer .

I just read an account by an El Al crew member.



An Orthodox Jewish man who preferred to remain anonymous stood quietly near the El Al counter at New York's JFK Airport yesterday.



Anyone who showed him an IDF call-up notice got his ticket paid for.



He paid for 250 tickets. — Avi Mayer אבי מאיר (@AviMayer) October 10, 2023

Purtătorul de cuvânt al El Al, Ofri Rimoni, a declarat pentru New York Post că compania nu este autorizată să accepte donații, dar mulți oameni vin la ghișeele sale de la aeroport cerând să cumpere bilete pentru soldați.

Un alt om de afaceri din New York, Ofer Cohen, încearcă să strângă sute de mii de dolari pentru un avion privat care să-i ajute pe rezerviști. El a aflat că aproximativ 200 dintre aceștia se aflau în America de Sud în vacanță și nu au putut zbura din cauza anulării zborurilor. Mulți israelieni care se află în străinătate se coordonează pe chaturile WhatsApp. Cohen a primit și el mesaje similare. „Tocmai am văzut un [mesaj] după un altul și m-am gândit la ideea de a lua un avion charter și de a-i duce înapoi în Israel”, spune el.

În plus, organizațiile evreiești îi ajută pe rezerviști să ajungă acasă. Unii israelieni spun că li s-au oferit bilete gratuite de către consulatul din țara din care zburau.

După ce multe companii aeriene au suspendat zborurile către Israel, transportatorul național El Al, precum și localul Israir și Arkia au crescut numărul de zboruri pentru a aduce rezerviștii din Cipru, unde aceștia pot zbura din alte țări.

Pe 12 octombrie, El Al a anunțat că pentru prima dată din 1982 va opera un zbor sâmbătă, în timpul Sabatului, când evreilor le este interzis să lucreze (de obicei nu există trenuri sau avioane în țară în timpul Sabatului).

Creat în 1948, transportatorul național a funcționat inițial sâmbăta, dar respectarea tradițiilor evreiești a devenit un subiect de dezbatere în societatea israeliană timp de mulți ani. În 1981, noul prim-ministru ales al țării, Menachem Begin, a anunțat decizia de a interzice El Al să zboare sâmbăta, explicând că transportatorul național trebuie să respecte Sabatul. Knessetul a aprobat mai târziu legea.

În cazul întoarcerii rezerviștilor, a spus El Al într-un comunicat, compania a primit aprobare halahică: salvarea de vieți este plasată deasupra altor cerințe religioase. Două avioane Boeing 787 vor fi trimise să preia rezerviștii: unul la New York, al doilea la Bangkok.