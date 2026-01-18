Tatăl a sărit după copilă, dar a rămas blocat în gheață

Potrivit martorilor, copila s-ar fi dat jos de pe sanie și a fugit direct pe gheață, chiar sub privirile tatălui. În câteva secunde, gheața s-a spart, iar fetița a căzut în apă.

Disperat, tatăl a alergat după fiica sa și a sărit în lac, însă a rămas blocat în gheață. Mai mulți oameni aflați pe margine au încercat să intervină și au sunat la 112. Rând pe rând, alți cinci bărbați au intrat în apa extrem de rece, însă stratul gros de gheață a făcut intervenția aproape imposibilă.

Martorii spun că fetița, îmbrăcată gros, a plutit și s-a ținut de gheață zeci de minute, în timp ce zeci de oameni de pe mal încercau, fără succes, să ajungă la ea.

Nepalezul care a ajuns primul la copil

Singurul care a reușit să ajungă efectiv la copil a fost un bărbat de 48 de ani, cetățean nepalez, aflat la muncă în Craiova. Acesta a sărit în apa înghețată, a înotat până la fetiță și a ținut-o la suprafață aproximativ 30 de minute, până la sosirea pompierilor.

Subprefectul județului Dolj, Eugen Călinoiu, aflat în parc în acel moment, a confirmat rolul decisiv al bărbatului străin în salvare.

„Cel mai important aspect este faptul că primul care ajunge la fetiță, prin apa înghețată, și care o ține în brațe timp de 30 de minute este un om de origine asiatică, probabil muncitor migrant, care și-a riscat viața pentru a salva un copil”, a scris Eugen Călinoiu.

„Umanitatea nu are granițe”

Gestul nepalezului a fost salutat public și de consilierul local Teodor Sas, medic de profesie, singurul ales local care, până acum, a cerut oficial recompensarea acestuia.

„Un om venit din Nepal, la muncă în orașul nostru, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Romanescu și a salvat o fetiță de doar 5 ani. Fără să se gândească la el. Fără camere. Fără aplauze. Doar cu un curaj incredibil și o inimă mare”, a scris Teodor Sas.

Acesta a cerut public administrației locale să îl sprijine și să îl recompenseze pe bărbat, subliniind că „umanitatea nu are granițe” și că „curajul nu are pașaport”.

O salvare care a durat 45 de minute

După aproximativ 45 de minute, pompierii au reușit să introducă o barcă, să spargă gheața și să îi recupereze pe copilă și pe bărbații aflați în apă. Fetița a fost scoasă tremurând și a fost transportată la spital, alături de tatăl ei și de salvatorul nepalez.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, fetița și bărbatul care a ajutat-o au ajuns în stare de hipotermie severă: „Fetița, împreună cu o altă victimă, au fost admiși în aria de resuscitare. În paralel cu încălzirea pacienților, aceștia au fost monitorizați atent. La acest moment, toți pacienții sunt conștienți și stabili, cu o evoluție bună”, a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt al spitalului.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Martorii au ridicat, în spațiul public, întrebări legate de lipsa măsurilor de siguranță din jurul lacului, cunoscut pentru incidentele petrecute de-a lungul anilor.

Cert este că, în acea după-amiază de iarnă, viața unei fetițe a fost salvată de un om venit din altă țară, care nu a ezitat nicio secundă să sară în apa înghețată. Curajul nu a avut nevoie de pașaport.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE