Incendiu de proporții în portul din Beirut, la o lună de la explozia care s-a soldat cu 190 de morți

Incendiul a izbucnit în zona de duty free a portului, o coloană uriaşă de fum ridicându-se deasupra oraşului. O sursă militară a declarat pentru Reuters că nu se cunoaşte deocamdată cauza exploziei.

Incendiul din portul din Beirut | Foto: EPA

حريق جديد في #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/9AzEXinG7T — Yara Khaweja (@KhawejaYara) September 10, 2020

Crucea Roşie libaneză a anunţat că nu există riscul unei noi explozii şi că nu sunt răniţi, deşi există câteva persoane care întâmpină dificultăţi în a respira.

Incendiul a semănat panică în rândul libanezilor, aflaţi încă sub şocul exploziei de luna trecută, scrie AFP.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just cant catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0 — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020

Armata a anunţat că la faţa locului au fost trimise elicoptere pentru a ajuta la stingerea incendiului. Televiziunea publică a difuzat în direct imagini cu un elicopter care survola zona şi care transporta un container cu apă.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D — Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020

Peste 190 de oameni au fost ucişi în explozia de luna trecută, iar un cartier rezidenţial de lângă port a fost făcute una cu pământul. Uriaşa explozie a fost declanşată de o cantitate foarte mare de azotat de amoniu, depozitată în condiţii improprii în port.

Foto: EPA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Citeşte şi:

VIDEO | Imagini incredibile din cartierul Rahova din București. Bătaie ca între interlopi cu o sabie și cu bâta

Crește iarăși bilanțul COVID în România: 1.380 de noi cazuri de infecție și 47 de decese în ultimele 24 de ore

“Scrisorile de dragoste” trimise de Kim Jong-un lui Donald Trump, dezvăluite: “Prietenia noastră va funcționa ca o forță magică”

PARTENERI - GSP.RO Țiriac, abordare complet neașteptată în scandalul Djokovic! Face acuzații: „Stai acasă, nu fi arbitru!”

PARTENERI - PLAYTECH Băutura care va fi interzisă în România. Este extrem de nocivă: nu se va mai găsi în țară

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2020. Berbecii intră într-o fază mai lungă de reevaluare a unor intenții și impulsuri