Unul dintre cele mai studiate accidente aviatice din ultimele decenii

Este vorba despre apelul dosarului în care un tribunal francez a achitat, în primă instanță, companiile Airbus și Air France de acuzația de omor din culpă în 2023, în urma unui proces public istoric privind dispariția zborului AF447, potrivit Reuters.

Prăbușirea zborului Air France 447 a avut loc pe 1 iunie 2009, când avionul Airbus A330 care efectua cursa Rio de Janeiro – Paris s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, la circa patru ore după decolare, cu 228 de persoane la bord.

Cauza principală a accidentului a fost înghețarea senzorilor de viteză Pitot în timpul unei furtuni puternice, ceea ce a dus la transmiterea unor informații false către sistemele avionului și la deconectarea pilotului automat.

Pilotul automat s-a desprins, iar piloții, insuficient pregătiți pentru această situație, au pierdut controlul aeronavei, care a intrat într-un unghi de urcare prea mare și a făcut un blocaj aerodinamic fatal (stall), în ciuda faptului că viteza avionului scădea drastic. În cele din urmă, avionul s-a prăbușit în ocean cu o viteză mare, fără ca pasagerii să aibă vreo șansă de supraviețuire.

Ancheta franceză a concluzionat că înghețarea senzorilor Pitot, reacțiile neadecvate ale echipajului și condițiile meteorologice severe au fost principalele cauze ale tragediei. Cutia neagră a fost recuperată abia după aproape doi ani de la tragedie.

După accident, au fost îmbunătățite antrenamentele pilotilor pentru situații similare și au fost schimbați senzorii de viteză. Dezastrul AF447 a fost unul dintre cele mai dezbătute din aviație și a dus la o serie de modificări tehnice și de formare.

În procesele juridice ulterioare, Air France și Airbus au fost inițial trimise în judecată pentru omor prin imprudență, însă în 2023 au fost achitate, stârnind reacții puternice din partea rudelor victimelor.

Vor fi audiați directorii generali ai Airbus și Air France

Procesul, care are loc la peste un deceniu de la producerea tragediei, a scos la iveală și discuțiile dintre Air France și Airbus cu privire la problemele crescânde cu senzorii sau „sondele Pitot” care generează citirile de viteză.

După nouă săptămâni de prezentare a probelor, un judecător din Paris a enumerat patru acte de neglijență din partea Airbus și unul din partea Air France, dar a constatat că acestea nu erau suficiente în conformitate cu dreptul penal francez pentru a stabili o legătură definitivă cu pierderea avionului în timpul unei furtuni de la miezul nopții.

Procurorii au făcut apel la hotărârea instanței și au solicitat un nou proces, care se așteaptă să implice prezentarea completă a probelor, în loc să se limiteze la aspecte pur juridice.

Directorii generali ai Airbus și Air France, parte a consorțiului franco-olandez Air France-KLM, sunt așteptați să facă declarații în cadrul audierii de deschidere, care începe luni.

Procurorii au susținut că Airbus a reacționat prea lent la numărul crescând de incidente legate de viteză și că nu a făcut suficient pentru a se asigura că piloții erau instruiți adecvat.

Ambele companii au negat în mod constant orice faptă penală, dar procesul anterior a scos la iveală diviziuni între două dintre companiile emblematice ale Franței cu privire la rolurile relative ale pilotului și senzorului în cel mai grav dezastru aerian din țară.

Amenda maximă pentru omor din culpă comis de o companie este de doar 225.000 de euro, dar procurorii cred că un nou proces va contribui la crearea unui efect cathartic pentru familii, care au protestat față de verdictul anterior și s-au angajat să continue lupta pentru stabilirea răspunderii penale.

