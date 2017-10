Unul dintre cele mai importante evenimente religioase din an, Sfânta Paraschiva, a adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași un număr de credincioși aproape cât numărul de locuitori al orașului.

După slujba oficială la Catedrala Mitropolitană din Iași, racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă din sfântul lăcaș, marți, în jurul orei 6.

Pe la raclele cu moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfintei Tecla au trecut deja peste 230.000 de credincioşi, aproape cât numără populaţia oraşului Iaşi, care are 290.000 de locuitori. Deşi este cea de-a şasea zi de pelerinaj, iar hramul Cuvioasei a fost sărbătorit sâmbătă, oamenii continuă să vină la Iaşi.

Numărul celor care aşteptau la rând nu a scăzut sub 30.000, uneori depăşind şi 40.000.

Oamenii aşteaptă şi 16 ore şi se aşează în rânduri care depăşesc 3 kilometri pentru a ajunge la raclele cu moaştele sfinte.

„Am venit ieri (sâmbătă – n.r.) la 8 seara şi am stat toată noaptea, am stat şi pe scaun că am avut un scăunel la mine. Dimineaţă am primit un ceai cald şi ne-a ajutat Dumnezeu şi am ajuns. A meritat, am sufletul mai uşor acum. Este prima dată când vin. Îi mulţumesc Sfintei că ea m-a chemat aici. Am 72 de ani, am zis de multe ori că vin, am venit cu fata şi cu nepoata”, a povestit unul dintre credincioși, potrivit Mediafax.

