Un ofițer american de poliție a fost suspendat, după ce a împușcat mortal un bărbat de culoare neînarmat

Forţele de ordine au fost chemate la faţa locului la un incident lipsit de gravitate. În imaginile surprinse de camera video purtată de un poliţist, Hill, care iese dintr-un garaj, înaintează către agent. Ține în mâna stângă un telefon mobil. Mâna dreaptă nu se distinge

WARNING - GRAPHIC CONTENT: Recently released bodycam video shows the moments after a police officer in Columbus, Ohio, fatally shot an unarmed Black man identified as 47-year-old Andre Maurice Hill https://t.co/JnkDvhuOyO pic.twitter.com/ykG1dBT66K — Reuters (@Reuters) December 24, 2020

Câteva secunde mai târziu, agentul deschide focul, iar Hill se prăbuşeşte. Nimic nu justifică deschiderea focului.

Andre Hill. Foto: Facebook

Agentul Adam Coy şi colegul său au aşteptat mai multe minute înainte să se apropie de victimă, care era încă în viaţă, şi care a murit mai târziu.

Presa locală scrie că ofițerul a fost vizat în trecut de plângeri cu privire la folosirea excesivă a forţei. Camera sa nici nu era în funcțiune în momentul acțiunii, iar imaginile au fost recuperate din ”back-up”.

”Încă o dată, agenţi văd un om de culoare şi conchid că este un criminal periculos”, şi-a exprimat miercuri indignarea avocatul Ben Crump, care apără mai multe familii ale unor victime, inclusiv familia lui George Floyd.

Uciderea lui Floyd, la sfârşitul lui mai, a provocat un val de manifestaţii împotriva rasismului şi violenţelor poliţiei în Statele Unite.

Andre Hill este cea de a 96-a victimă a unu ipoliţist de la uciderea lui George Floyd, a anunţat Ben Crump, care a denunţat ”o succesiune tragică” de incidente sângeroase implicând poliţişti.

Primarul din Columbus, Andrew Ginther, s-a declarat ”scandalizat” de moartea lui Andre Hill. El ”era cunoscut de către locuitorii casei în faţa căreia şi-a parcat maşina şi era un invitat şi nu un spărgător”, a declarat primarul miercuri, într-o conferinţă de presă.

Ginther s-a declarat ”șocat” de faptul că cei doi poliţişti nu i-au acordat primul ajutor lui Andre Hill.

