Băiețelul, născut cu o greutate de puțin peste 3 kilograme, a fost considerat sănătos la naștere, însă starea sa s-a deteriorat rapid, iar părinții acuză medicii de neglijență.

Potrivit Antena3.ro, tatăl copilului susține că a cerut în repetate rânduri transferul la un spital din Iași, însă solicitarea sa ar fi fost ignorată.

Mama bebelușului a relatat că, imediat după naștere, medicii i-au spus că băiețelul este bine și că poate rămâne internat la Pașcani. „Mi-au spus că e în regulă. După aceea, când au venit la mine, în salon, mi-au spus că nu se simte bine, că doar are niște palpitații la inimă, care îi bate mai tare. Și, de acolo, nu mi-au mai spus nimic până ce m-am dus eu în salon.

De la salon, l-am văzut că s-a făcut vânăt la guriță. Au spus că îl țin la Pașcani, că e bine, că nu mai are nimic. Și până noaptea nu mai…” , a declarat aceasta.

Tatăl copilului a povestit, la rândul său, că a aflat despre agravarea stării micuțului și a încercat să determine medicii să aprobe transferul la Iași. „Am fost la doamna doctor pentru a povesti ce se întâmplă cu bebelușul meu, pentru că am auzit că îi este rău. Am întrebat-o care este problema cu bebelușul și a spus că problema cu bebelușul este că s-a albăstrit un pic la guriță și nu putea să mai respire, dar și-a revenit”, a spus bărbatul.

Ulterior, în ciuda intervenției unei echipe medicale sosite de urgență de la Iași, viața băiețelului nu a mai putut fi salvată. Deocamdată, părinții nu au depus plângere la poliție, însă au spus că își vor căuta dreptatea în instanță.

