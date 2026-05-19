Un incident rar a avut loc în după-amiaza zilei de 18 mai, în celebra sală Sf. Gheorghe a Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg.

Un antreprenor falit din regiunea Leningrad a pătruns în muzeu cu un cuțit ascuns în pantof, a ocupat tronul imperial și a ținut un discurs adresat președintelui Vladimir Putin.

Bărbatul, identificat ulterior drept Aleksandr, un localnic de 45 de ani din Gorbunki, a vorbit despre dificultățile economice, ratele ridicate ale creditelor și corupția din rândul oficialilor.

„Nu există lucruri neimportante”, a subliniat el, solicitând o anchetă privind legalitatea anumitor acțiuni guvernamentale.

În timpul intervenției, un angajat al muzeului a încercat să-l calmeze, dar antreprenorul a scos cuțitul.

🚨 In St. Petersburgs Hermitage Museum, an entrepreneur seized the imperial throne to address Putin



The man climbed onto the exhibit and began emotionally shouting about bribes, debts, loans, and the collapse of his business empire.



According to Fontanka, when security tried… pic.twitter.com/zNCbWjLqn4 — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

Garda Națională Rusă (Rosgvardia) a intervenit rapid, evacuând vizitatorii și reținându-l pe bărbat.

„În timpul reținerii, individul a opus rezistență activă”, a transmis serviciul de presă al Rosgvardiei.

Investigațiile ulterioare au dezvăluit că Aleksandr a condus mai multe afaceri, inclusiv o firmă de software înregistrată în 2024, care a înregistrat pierderi semnificative anul trecut.

Alte două companii i-au fost închise de autoritățile fiscale, iar una nu mai avea activitate de ceva timp.

Conform Fontanka, bărbatul are trei copii și este activ pe rețelele sociale, unde critica frecvent autoritățile locale.

Autoritățile muzeului au anunțat că tronul imperial va fi supus unei expertize pentru a evalua eventualele daune.

