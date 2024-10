Într-un interviu acordat site-ului Doxologia.ro, Gavriil și-a povestit călătoria de la islam la ortodoxism. Tânărul din Palestina susține că și-a găsit liniștea la Iași, în sânul familiei creștine.

„Sunt din Palestina. Acesta este al doilea an ca voluntar și Dumnezeu să îmi dea sănătate ca să fiu în continuare voluntar la Hramul Sfintei Parascheva. Este o poveste lungă cum am ajuns în România.

La noi în familie este o tradiție lungă. Noi învățăm aici, în Iași. Toți verișorii, unchii au învățat aici. Sunt medici, avocați aici, în Iași. Și într-o zi, verișorul meu îmi zice: Hai până la Iași să înveți și tu medicină. Și de atunci a început povestea mea cu Iași, cu ortodoxia. Acum 8 ani”, a declarat Gavriil.

Botezat în urmă cu un an, Gavriil și-a început călătoria către tainele creștinismului în urma discuțiilor purtate cu actuala parteneră și viitoarea soție.

„Înainte nu știam nimic despre ortodoxie. La un an după ce am cunoscut-o pe prietena mea, viitoarea mea soție, am început să vorbim despre ortodoxie, islam, cu ce se aseamănă ambele religii. Și de atunci, am început să călătoresc spre cunoașterea ortodoxiei.

Recomandări Dezvoltatorul imobiliar Nordis, unul dintre cei mai mari din România, a intrat în insolvență

Am văzut arhitectura la fiecare biserică, istoria, sfinții. Și încet, încet am descoperit și mai mult până m-am îndrăgostit de ortodoxie. Sunt botezat, mă numesc Gavriil și începem viața adevărată de familie creștin ortodoxă.

Am găsit adevărul prin citire și întrebări pe care le puneam. Eu căutam adevărul, care e calea adevărată. Eu voiam să știu care e calea adevărată. La noi – ortodocșii- sau la islam? Mi-a plăcut ce am descoperit și m-am îndrăgostit de ortodoxie. De asta am ajuns să fiu și voluntar.

Este un lucru foarte frumos ce văd la Sfânta Parascheva. Văd că oamenii simpli sunt foarte fericiți că vin aici, să se roage, să trăiască viața. Mă uit la oameni, e ceva extraordinar de frumos. Îmi dă liniște, pace. Acesta este scopul vieții”.

„E dureros să vezi că un pământ făcut pentru pace e mereu în război”

Chiar dacă este la mii de kilometri distanță de țara sa, Gavriil face un apel la pace. „În Palestina nu este pace acum și mă doare sufletul. Că Țara Sfântă, de unde a început creștinismul, unde s-a născut Iisus Hristos… e foarte dureros că o țară sau pământul care a fost făcut pentru pace nu a avut niciodată pace. Mereu au fost conflicte, mereu a fost război.

Recomandări Cum a impus firma Atos revenirea la biroul din Timișoara. Frământările apărute în sânul gigantului IT cu patru luni înainte de sinuciderea unei angajate

Este foarte dureros să vezi oameni morți din ambele părți. Și pentru ce? Pentru absolut nimic. Eu sper ca ambele țări să se îndrepte către ortodoxie, să vadă pacea adevărată. Să aibă pace în suflete. Noi ne rugăm să fie pace peste tot, în toată lumea, nu doar la mine. Să fim simpli, așa cum ne-a făcut Dumnezeu”.

Până la data de 15 octombrie, sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, vor fi scoase în curtea catedralei din Iași. Anul acesta, evenimentul religios va fi mai scurt și va ține o săptămână.

Din cauza numărului mare de participanți, pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, slujba va putea fi urmărită şi de la distanţă, pe câteva ecrane de mari dimensiuni, amplasate în mai multe locaţii de pe lângă Catedrala Mitropolitană.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News