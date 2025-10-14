De la Oslo, în concediu

„Incidentul” s-a petrecut pe un zbor al companiei aeriene scandinave SAS de la Oslo (Norvegia) la Sharm el-Sheikh (Egipt).

Pasagerul, care plec în concediu, a rezervat un loc „Premium”, dar a fost plasat lângă toaleta avionului. Acesta s-a plâns că a fost nevoit să suporte formarea cozii la toaletă chiar lângă locul său.

„Situație insuportabilă”

În plângerea sa, el a descris situația ca fiind „insuportabilă”. El a susținut că unii dintre pasagerii care așteptau la coadă „au flatulat” în timp ce el își lua masa. Aceste condiții i-au stricat întreaga călătorie, potrivit declarațiilor sale.

Bărbatul a cerut despăgubiri în valoare de 2.000 de coroane norvegiene (aproximativ 170 de euro) pentru disconfortul suferit.

„Zbor fără probleme”

Cu toate acestea, atât compania aeriană, cât și autoritatea de supraveghere au respins solicitarea sa.

Compania SAS a respins plângerea pasagerului, susținând că zborul s-a desfășurat fără probleme. Iar autoritatea de supraveghere a fost de acord cu poziția companiei aeriene.

Aceasta nu a recomandat acordarea vreunei despăgubiri financiare pentru situația descrisă de pasager.

Fondată în 1946, compania SAS Group are sediul central în Solna, Suedia. Începând de anul trecut, grupul SAS este deținut de un grup de acționari, inclusiv fondul american de investiții Castlelake, LP (32%), guvernul Danemarcei (25,8%), Air France-KLM (19,9%) și biroul familial danez Lind Invest (8,6%). Această structură de proprietate a apărut după ce compania a ieșit din falimentul, în august 2024, un proces inițiat în iulie 2022, din cauza dificultăților financiare ale grupului.

Recomandări 500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Citiți și: Care este cel mai bun loc din avion. Răspunsurile experților





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE