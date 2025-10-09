Evitarea ultimului rând și preferarea locurilor din față sau de lângă aripi par a fi opțiunile cele mai avantajoase pentru majoritatea călătorilor.

În accidentul aviatic tragic al unui Boeing 787 cu 242 de pasageri (iunie, în India), singurul supraviețuitor a fost un bărbat care luase un bilet pentru locul 11A în partea din față a avionului.

Andrea Platania de la Transfeero explică că ultimul rând de scaune din avion are dezavantaje precum proximitatea toaletelor și posibilitatea limitată de a înclina scaunele.

Nicholas Smith, director digital la Thomas Cook Holidays, adaugă că turbulențele sunt mai puternice pe scaunele din spate: „Sunt aproape de bucătărie și toalete, serviciul poate fi mai lent, opțiunile de mâncare pot fi limitate și este zona unde mișcarea în timpul turbulențelor se simte cel mai puternic”.

Pentru pasagerii predispuși la anxietate, Nicholas recomandă rezervarea locurilor lângă aripile avionului.

Călătorii care trebuie să iasă rapid pentru o conexiune ar trebui să aleagă un loc la culoar, mai aproape de partea din față a avionului.

Bloggerița de călătorii Izzy Nichols este de acord că este mai bine să evitați locurile din spatele avionului: „De obicei este mai mult zgomot din cauza apropierii de motoare și a activității din bucătărie și veți fi printre ultimii care se îmbarcă și coboară din avion”.

Ea recomandă rezervarea locurilor în partea din față pentru o călătorie mai confortabilă.

Jacob Wedderburn-Day, CEO-ul companiei de depozitare a bagajelor Stasher, sfătuiește pasagerii care doresc mai mult spațiu să evite să stea lângă toalete și bucătării. El explică că locurile unde echipajul „adesea își depozitează lucrurile în compartimentele superioare” nu sunt cea mai bună alegere.

