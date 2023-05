„De trei luni am tot trimis rapoarte către primărie și fotografii la biroul tehnic și la poliție, dar nu au făcut nimic”, a explicat septuagenarul.

Enervat de așteptarea îndelungată, el s-a hotărât, la sfârșitul lunii aprilie, să repare singur groapa cu diametrul de 30 de centimetri, „care era periculoasă și pentru șoferi, și pentru pietoni”.

A fotografiat „lucrarea” și a postat poza pe rețelele de socializare. Trenta îngrijește pagina de Facebook „Se întâmplă în Barlassina și împrejurimi”.

La scurt timp, el a primit o amendă de 882 de euro, 622 de euro în caz de plată în termen de cinci zile de la data luării la cunoștință. „Încălcare a codului rutier”, e motivul sancțiunii.

I-au cerut „să readucă drumul la starea inițială”

Pe lângă amendă, municipalitatea i-a cerut „să readucă drumul în starea inițială“, Practic ar trebui să redeschidă groapa, ca „obligație de înlăturare a lucrărilor ilegale”.

„De ce să platesc atât de mult? Eu nu am făcut gropa, am reparat-o! Am mulți prieteni care s-au împiedicat și au căzut din cauza unor astfel de gropi. Alții și-au stricat mașinile și nu au fost niciodată compensați de companiile de asigurări. Prin această amendă, își bat joc de mine”, a declarat Claudio Trenta.

El a anunțat că va contesta sancțiunea și va depune o plângere împotriva poliției orașului și a administrației locale.

Foto: Monzatoday.it

